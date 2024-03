Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger quieren reeditar el éxito de "Gemelos"

Cuando en 1988 el director Ivan Reitman decidió filmar una comedia que reuniera al mismísimo Terminator con el todo terreno Danny DeVito estalló la taquilla.Invirtió 14 millones de dólares para juntar a un comediante bajito y al poderoso protagonista de películas de acción y logró que los estudios embolsaran unos 286 millones de dólares.

DeVito y Schwarzenegger hacìan de hermanos gemelos y, por supuesto, con apariencias tan distintas no habìa que esforzarse demasiado en los parlamentos.La gente los veía y se reía.

La singular dupla fue parte de la última ceremonia de entrega de los Oscar y millones volvieron a verlos juntos.Inmediatamente la prensa especializada fue tras el más expresivo, Dany DeVito para preguntar si había algún proyecto que los convocara de nuevo y, efectivamente, parece que lo hay.

“Estamos trabajando en algo, un proyecto que vamos a hacer juntos, otra película. Arnold y yo somos buenos amigos. Nos conocimos mucho antes que ‘Gemelos’, hace años. Nos llevamos muy bien. Esperamos que más temprano que tarde tengamos un buen guión para comenzar a trabajar”.

"Gemelos" tuvo un elenco lujoso que incluyó a Kelly Preston (Christine), Chloe Webb (Sid y Nancy), Bonnie Bartlett (Sleeping with the Devil) y David Caruso (CSI: Miami). La dirección estuvo a cargo de Ivan Reitman, reconocido por su trabajo en películas como Los cazafantasmas (The Ghostbusters - 1984) y Amigos con derechos (No Strings Attached - 2011).

DeVito recordó con nostalgia y buen humor esa comedia y tuvo una explicación para la inexistencia de una segunda parte que, en función del éxito de la original habría sido un golazo.

“No hicimos Gemelos 2 porque él se convirtió en gobernador de California, debía haber hecho la película en lugar de convertirse en gobernador. Aunque ahora tenemos otro proyecto conjunto entre manos, algo de lo que hemos estado hablando”.