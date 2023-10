La violenta nueva serie de superhéroes que la crítica ya aclama

FOTO: Gen-V retoma la propuesta de The Boys desde otro ángulo.

"Gen V", el spin-off de la muy irreverente serie de superhéroes "The Boys", que en esta ocasión sigue a un grupo de estudiantes con habilidades mejoradas de la universidad manejada por la perversa corporación Vought, llegó con sus primeros episodios que fueron bien recibidos por la crítica a Amazon Prime Video para expandir una propuesta cargada de tripas y humor negro.

La producción, cuyos episodios restantes podrán verse de manera semanal, fue desarrollada por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke, el propio creador de la tira original, basada en el cómic homónimo de 2006 de Garth Ennis y Darick Robertson, que tuvo su estreno en 2019.

En ese momento, "The Boys" sumó una particular cuota a una oferta que apostaba por adaptar en el formato chico las más recordadas e importantes historias que dieron vuelta los arquetipos tradicionales del género, y le dio a su distorsión de los roles de buenos y malos una característica conexión con las discusiones sociales del momento y una mezcla de violencia y comedia única en su terreno.

Con las mismas intenciones tiene su debut "Gen V", que se sitúa poco después de los eventos vistos en la tercera temporada de su predecesora e introduce el mundillo de la Universidad Godolkin, el establecimiento especializado y fundado por la corrupta compañía Vought, dedicada a gestionar a héroes y heroínas como un producto de entretenimiento y marketing, sin ningún tipo de interés real por el bien común y la justicia, y a fabricar el compuesto que le otorga superpoderes a las personas.

En esta trama, Marie Moreau (Jaz Sinclair), una chica con un trágico pasado familiar que es capaz de manipular su sangre y utilizarla como arma, es una de las recién llegadas al campus, donde conoce a su compañera de cuarto, Emma (Lizze Broadway), una aspirante a actriz con la habilidad de encogerse a escalas diminutas; y a otros alumnos y alumnas del lugar.

Entre ellos se encuentran los populares Andre (Chance Perdomo), Cate (Maddie Phillips), Jordan (Derek Luh y London Thor) y Luke (Patrick Schwarzenegger), el principal favorito para ser uno de los próximos miembros de Los Siete, el equipo de superhéroes de élite de Vought- y el que dará pie a la seguidilla de misterios, hallazgos y enfrentamientos de la serie.

Es que después de una noche de fiesta a escondidas que termina mal, la protagonista pasará a estar en el centro de la escena como una de las mejor puntuadas en el ranking de estudiantes, mientras se sumerge en el tejido de secretos que ocultan Godolkin y la propia Vought y se enfrenta, aunque su deseo sea convertirse en la mejor, a lo que realmente significa ser una heroína.

"Esta universidad ofrece cosas muy diferentes a las universidades estándar, o sea, tenemos una escuela de Lucha contra el Crimen y algunas batallas como manera de exhibirnos y demostrar nuestros superpoderes, nuestras capacidades y nuestros movimientos. Pero más allá de todo lo que la diferencia, creo que lo más divertido de esta serie es que incorporamos elementos de la vida real en esta ficción de superhéroes", aseguró Patrick Schwarzenegger -hijo del famosísimo actor- en declaraciones que dio con anterioridad a las huelgas de los sindicatos de Guionistas y Actores de Estados Unidos.

Se trata de uno de los puntos mejor logrados de "Gen V", que al igual que "The Boys", incorpora referencias no sólo a la cultura pop, a la política del país del norte o a los códigos de las nuevas generaciones, sino en este caso a la experiencia universitaria y juvenil como se la conoce en las ficciones hollywoodenses, con sus dramas, romances y relaciones encuadrados desde la sátira.

Al combo se le suma el ya consolidado tono de comedia ácida y de impacto, con situaciones tan grotescas como bizarras, que conquistó al público de "The Boys", ahora puestos al servicio de una nueva incursión en las iniciativas siniestras detrás de ese mundo.

Shelley Conn, Asa Germann, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Jason Ritter, Alexander Calvert, Clancy Brown y Derek Wilson completan el reparto de la tira, que también cuenta con Michele Fazekas y Tara Butters como showrunners y productores ejecutivos.

Buen recibimiento de la crítica

La producción, que tenía el desafío de no ser monótona en relación a su antecesora, tuvo una buena repercusión entre la crítica internacional.

"Conserva el filo, el cinismo y el humor (acertadamente) adolescente que hacen vibrar a su serie madre, sugiriendo que 'The Boys' está lejos de la fatiga creativa que ahora asola a gigantes como el UCM", valoró Alison Herman en Variety.

Por su parte, Bob Strauss valoró en The Wrap: "Una farsa deliciosamente desenfrenada (...) No apuesta por las alegorías políticas de actualidad de 'The Boys'. Sin embargo, puede presentar una crítica aún más profunda de los medios de comunicación".

En tanto, Nate Richard cuestionó en Collider: "Hay momentos en los que consigue crear una serie que mezcla a la perfección el melodrama adolescente, los superhéroes y la sátira, pero la historia en general es, en última instancia, demasiado genérica y predecible".