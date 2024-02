La película de Marvel que los críticos destrozaron

FOTO: El universo Spider-Man estrena otro film que no tuvo buenas críticas especializadas.

Una de las grandes apuestas de Sony para este año basadas en el universo de Marvel Comics ya recibió durísimas críticas de la prensa, que tuvo acceso a un primer vistazo.

Protagonizada por Dakota Johnson, se trata de Madame Web, que va sobre “una incómoda paramédica en Manhattan que, después de un accidente, desarrolla habilidades psíquicas como una clarividente que le permiten ver eventos futuros dentro del ‘mundo araña’”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Pese a ser un personaje de los cómics de Marvel, Madame Web fue producida por Sony, que ya realizó cintas relacionadas al universo de Spider Man como Morbius, Venom (1 y 2) y tiene preparada Kraven el Cazador y Venom 3.

El film debutó con un 17% sobre 100% como puntaje de los críticos en Rotten Tomatoes, uno de los sitios especializados más importantes.

Según el crítico Cris Parker para 3C Films, Madame Web “es un desastre vergonzoso. Estrellas desperdiciadas en probablemente la peor película de cómics que he visto en mi vida. Los memes la redimirán”. Otro que destrozó a la película fue Ricarfdo Aymar, de The Hollywood Handle: “Es horrible. Intenté disfrutarla pero lamentablemente la mala ejecución no ayudó. Sony debe dejar de hacer esto”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Matt Ramos fue contundente: “Morbius fue mejor”, poniéndola por debajo de la película protagonizada por Jared Leto que fue una verdadera decepción para los fanáticos.

Pero no todas las críticas fueron negativas: James Poole, de Full Circle Cinema destacó que “está totalmente bien. Realmente no hay mucho que decir aquí. Las protagonistas son encantadoras y las vibes de slasher/Destino Final están ahí”.

Madame Web, que podría tener una importancia vital para el universo de películas de Sony, se estrenará el 15 de febrero en la Argentina.