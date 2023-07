La nueva versión de Blancanieves tendrá seres mágicos en lugar de los 7 enanitos

La huelga que por estos días paraliza a Hollywood podría forzar el aplazamiento del estreno de la nueva versión de Blancanieves que Disney había programado para marzo de 2024.

La adaptación de acción en vivo del mítico personaje de los cuentos infantiles será dirigida por Marc Webb, conocido por su trabajo en 'The Amazing Spider-Man', y con un guión de Greta Gerwig ('Lady Bird', 'Barbie') y Erin Cressida Wilson (The Girl on the Train). Marc Platt ('La La Land') producirá la película junto con el coproductor Russell Allen ('La Sirenita') y el productor ejecutivo Callum McDougall (Mary Poppins Returns).

Rachel Zegler fue elegida para interpretar a Blancanieves y Gal Gadot será la Reina Malvada

Mandy Walker ('Elvis') es la directora de fotografía de la película. La banda sonora correrá a cargo de los compositores, Benj Pasek y Justin Paul.

Disney incursionó en la historia original de Blancanieves en 1937. Ese fue el año que se estrenó "Blancanieves y los siete enanitos", la primera de varias películas de animación que que han acompañado la infancia de varias generaciones.

Fue el primer largometraje de animación tradicional de larga duración, además de ser la primera película de animación de Disney, un clásico que ahora cuenta con más de 86 años.

La próxima sera una versión en acción real.Lo seguro es que el público polemizará sobre el contenido porque, según se anticipó, algunos de los 7 enanitos-el complemento indispensable de la heroína y lo más icónico de la historia-serán reemplazados por seres mágicos , no necesariamente de apariencia masculina.

Es que a principios de este año Disney anunció cambios en esta adaptación, en respuesta a las críticas del actor Peter Dinklage durante una entrevista en el podcast de Marc Maron.

Dinklage cuestionó la historia de Blancanieves y los siete enanitos, calificándola como retrógrada.

La compañía respondió a través de un comunicado, mencionando que están adoptando un enfoque diferente para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original.