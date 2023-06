La hija de Charlie Sheen reveló que se gana la vida como trabajadora sexual

Samantha Sheen, la hija mayor de Charlie Sheen y Denise Richards, tiene 19 años y ya cumplió uno en la plataforma OnlyFans para la que produce fotos y videos eróticos.

"Soy una trabajadora sexual y me va muy bien " dijo la joven que reveló también que su padre está en total desacuerdo con su actividad mientras que su madre la respalda absolutamente.

“Creo que muchos de ustedes ya saben cómo me gano la vida, pero si no lo saben: soy una trabajadora sexual”, inicia el reciente video de TikTok subido por Sami Sheen,.

En el video, Sami invita a sus seguidores –a manera de tutorial– a que la acompañen a prepararse para trabajar mientras se maquilla y anuncia que ha afeitado todo su cuerpo.

Asimismo, la joven de 19 años confesó que sus seguidores le piden constantemente que aparezca en topless. “Dicen que no puedo ser una trabajadora sexual si aún las mantengo cubiertas, pero créanme, tengo mis métodos, y solo quiere esperar hasta estar totalmente a gusto con todo lo que muestro”, dijo advirtiendo sobre un posible aumento de busto. “Será una gran revelación cuando todo luzca grande y hermoso”.

Después de la previsible conmoción que provocó al calificarse de trabajadora sexual difundió un nuevo video aclarando que está dispuesta a hacer y qué no.

Advirtió que no se graba teniendo relaciones sexuales ni tampoco acude a citas con personas, si no que simplemente se refería a que su principal ingreso económico llega desde su cuenta de OnlyFans.

"No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad”, declaró Charlie Sheen al enterarse del perfil de su hija en una charla con E! News.

En cambio la madre la respalda. “Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te quiero”, escribió la exmodelo en una publicación de Instagram demostrando su apoyo incondicional a la menor.