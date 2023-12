La devaluación licuó el cachet de los participantes de Gran Hermano

Aunque el cachet que perciben los participantes de Gran Hermano nunca ha sido publicitado, se sabe que hay una diferencia enorme entre lo que se lleva el ganador del certámen-casi 20 millones en la edición anterior- y lo que perciben los habitantes de la casa que pueden o no permanecer en ella hasta la instancia final.

En un país como la Argentina, acostumbrado a los vaivenes de una economía perpetuamente en crisis, no es extraño que las cifras deban actualizarse.

Dos días antes de la asunción del presidente argentino y, en consecuencia, cuatro antes de la entrada en vigencia de los nuevos valores del dólar , la tradicional sección "La pavada" de Crónica informó que los integrantes de GH cobren 300 mil pesos al mes o 10 mil pesos por día.

La cifra, como se puede advertir, está muy lejos de la fantasía que genera el programa .

Otros medios, en tanto, han calculado la indexación que sufrirá el premio mayor. Estiman que el que se quede hasta el último día podría recibir entre 40 y 50 millones de pesos.

La discusión sobre lo que ganan los participantes se avivó recientemente por revelaciones de uno de los integrantes de la edición original del certámen inventado por un holandés.

Gastón Trezeguet empleó las redes sociales para contar que la economía se transformó entre que él ingresó a la casa y la abandonó meses más tarde.

Dirigiéndose a las nuevas generaciones , escribió: “Vos seguramente ni habías nacido, pero cuando yo llegué a la final de Gran Hermano y se repartió el premio entre los finalistas. Año 2001, un peso un dólar. El banco no solo me los transformó en pesos a la fuerza, sino que ni pesos me dio, me dieron papelitos de colores, patacones”.