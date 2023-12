Murió Ian D'Angelo, exparticipante de "El gran premio de la cocina"

El exparticipante de "El gran premio de la cocina" y de "Masterchef", Ian D’Angelo, murió el martes a sus 24 años. El joven fue hallado sin vida en su casa y la principal hipótesis es que murió a causa de un infarto.

La preocupación de parte del entorno del fallecido comenzó el lunes, cuando no se presentó a trabajar y no dio explicaciones. De hecho, sus amigos no tenían novedades suyas desde hacía algunos días.

Una de sus amigas, llamada Natacha, fue a su casa con un amigo de él. Como no respondía, entraron por el techo y encontraron al D’Angelo tirado en su cama.

“Él estaba laburando lo más bien conmigo el sábado. Laburamos hasta la 1. Después de eso nos volvimos a casa, él vivía frente a mi casa. En el colectivo él venía sintiéndose medio raro, como que tenía acidez. Pero, que nosotros supiéramos en el laburo, era súper sano. Apenas tomaba alcohol, solo fumaba cigarrillo, y siempre fue sano, se cuidaba con la comida, ni siquiera tomaba gaseosas”, expresó la amiga del ex participante del reality de cocina en diálogo con TN.

“Yo estoy destrozada. No puedo más. No pude ni dormir anoche. Él era una persona demasiado buena, no se merecía esto. Él era luz pura, era una persona que no tenía maldad en su interior. Tantas m... y lacras que hay en el mundo que deberían morirse y no él. No tendría que haber pasado por esto. Tengo el alma destrozada”, dijo con mucho dolor.

Ian se hizo conocido tras llegar a la semifinal de la temporada 5 de "El gran premio de la cocina". Además, fue parte de la octava temporada, donde compartió el ciclo con otros exparticipantes.

