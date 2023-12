Wanda Nara lloró en televisión y mostró moretones en su cuerpo

Diagnosticada con leucemia y en medio de un tratamiento, Wanda Nara causó gran preocupación entre sus fanáticos tras mostrar en una foto de sus redes moretones en su cuerpo.

Luego los tranquilizó al publicar un comentario. “La verdad es que estoy bien, pero estoy un poco cansada”, señaló.

La mediática está participando desde octubre en el programa de la televisión italiana Ballando con le stelle, donde forma dupla con el multicampeón Pasquale La Rocca.

Tras romper en llanto, Wanda reconoció ante las cámaras que empezó a sentir un enorme cansancio por los ensayos que demanda preparar cada coreografía, al tiempo que reconoció que extraña a su familia, en especial a sus hijas menores que están en Estambul, Turquía, al cuidado de su esposo Mauro Icardi.

“Volví a mi casa. Estuve tres días y... no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo. Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, continuó.

Mientras intentaba explicar lo que le daba el baile, Wanda no pudo contener el llanto: “Si lo hago es para demostrar que estoy bien”, reconoció entre lágrimas.