Una participante deslizó que quiere dejar Gran Hermano, que ya tiene nominados

El lunes empezó una nueva temporada de Gran Hermano, en la que ingresaron 20 participantes con perfiles muy diferentes. Juliana Scaglione les contó a sus compañeros que su apodo es “Furia” y que estaba dispuesta a todo.

Solo un día después de su ingreso, se acercó al confesionario a hacer la nominación espontánea, minutos antes de que ingresaran dos nuevos jugadores a la casa.

Para sorpresa de los chicos, Sabrina, la chica que ingresó un día más tarde, se convirtió en la ganadora del juego y en la líder semanal obteniendo la inmunidad en la gala de nominaciones, pero además podrá salvar a un compañero y dejar en placa a otro.

Pocas horas más tarde, Juliana expresó su deseo de salir del reality. “¿Te ayudamos a hacer la cama?”, le dijo una de sus compañeras, pero “Furia” sorprendió al responder: “No, la valija”.

“¿Qué?, ¿te vas? Vos no te vas un carajo. Vos te vas a quedar con nosotras. ¿Te querés ir del cuarto?”, preguntaron las chicas, a lo que “Furia” respondió: “Sí, del cuarto, de la vida, de todo”.

En ese instante se cortó la transmisión, pero luego se pudo ver a algunas chicas hablando sobre el tema y consultando si era cierto que Juliana se iba a ir del programa.

“Mi primer voto es para Juliana, es con la que menos cómoda me sentí, no me gustaron mucho los planteos de ayer, no me dio mucha bola, no me gusta mucho su actitud. La segunda Catalina”, expresó por ejemplo Sabrina Cortéz, una de las últimas en entrar y quien lideró la prueba.

Cuando se conoció a los nominados, Juliana mostró su incomodidad y empezó a hablar fuerte.

“Flaco, les voy a decir algo. Acepten a las persona como es, ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra. Si yo quiero caminar, hacer chistes y hablar pelotudeces es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo. Yo vine a cagarme de risa de mi, dejen de decirme Juli basta, Furia para. Mas me dicen eso mas ganas de irme me dan. Saben que, yo mi vida la vivo como quiero. Y la vivo hace años. Ustedes se van a quedar acá dentro, literal, yo ya sé lo que pasa conmigo, me pasa en la vida en general. A mi siempre me señalan, me apuntan con el dedo, y la canción. Listo, relajen”, expresó.

Los 22 participantes ingresaron al confesionario y emitieron sus votos. Incluso, Juliana “Furia” se encargó de hacer la primera nominación espontánea.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano 2023

Los primeros cuatro nominados, son:

Juliana

Zoe

Hernán

Catalina

Cómo fueron los primeros votos de Gran Hermano 2023

Juliana 23

Zoe 9

Hernán 7

Catalina 6

Denisse 5

Williams 3

Axel 3

Carla 3

Isabel 3

Emmanuel 2

Lucía

Nicolás 1

Lisandro 1

Florencia

Cómo se vota gratis al que querés que abandone Gran Hermano 2023

Se pueden votar de dos maneras al que abandone la casa de Gran Hermano entre los nominados por los jugadores:

A través del QR que aparece en pantalla

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a eliminar.