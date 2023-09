Jessica Alba dijo que ha olvidado los detalles más oscuros de su secuestro

Jessica Alba tiene hoy 42 años y dedica buena parte del tiempo a su empresa The Honest Company que sigue creciendo en el mercado , dedicada a la venta de artículos para madres, bebés y el hogar , todo orgánico y sin componentes tóxicos.

Con motivo del éxito de su compañía, un portal especializado le hizo una extensa entrevista en la que fue interrogada sobre el secuestro ocurrido en Australia.

Sucedió mientras se encontraba trabajando en la segunda temporada de "Las nuevas aventuras de Flipper" en la costa de Queensland.

Corría el año 1996, ella era una quinceañera y el dramático episodio fue comunicado por el diario The Sun, quien informó que la joven Alba había empezado a recibir “llamados extraños” durante el rodaje.

Si bien no los tomó demasiado en serio, así como tampoco lo hizo su entorno, al poco tiempo fue secuestrada y se empezó a creer que esos llamados repentinos y ominosos estaban vinculados con lo que sucedió ese día en el que estuvo desaparecida por 14 horas.

Su ausencia preocupó enormemente al equipo, ya que Alba jamás se ausentaba del set sin previo aviso. Por lo tanto, se comunicó a su familia y a las autoridades policiales que algo extraño estaba sucediendo.

Cuando la encontraron tras una búsqueda intensa, Jessica tenía un pañuelo en su rostro y estaba visiblemente alterada, en estado de shock, como atestiguaron las fuentes cercanas a la actriz en esa época. Cuando la policía indagó para ver qué le había sucedido, notaron que la actriz necesitaba apoyo psicológico porque tenía muchas lagunas respecto al hecho en cuestión.

Alba contó que estaba caminando por la zona cuando alguien le cubrió los ojos y la metió rápidamente en la parte trasera de un camión, donde también le cubrieron la boca. Sin embargo, no pudo precisar nada más ya que no vio los rostros de los responsables. Por otro lado, el trauma fue tan grande que, con el tiempo, la actriz prefirió no intentar evocar lo sucedido, por lo que tampoco recuerda cómo logró escapar de las personas que la habían secuestrado, aunque sí hizo referencia a “lo horrible y traumático” que fue lo que vivió en carne propia.