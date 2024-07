Jamie Foxx anuncia el estreno de "Back in action" después de un año difícil

Jamie Foxx prefiere guardar un obstinado silencio sobre las causas de su prolongada internación, pero asegura que se siente muy bien y que está listo para disfrutar del éxito de su próxima película, que tiene fecha de estreno para el 17 de noviembre de este año.

"Back in Action" es una comedia de acción estadounidense dirigida por Seth Gordon a partir de un guión que coescribió con Brendan O'Brien.

La película está protagonizada por Cameron Diaz, Jamie Foxx, Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou y Glenn Close, un elenco que naturalmente despierta grandes expectativas.

Foxx asegura que está bien y admite que en abril del año anterior, cuando fue internado de urgencia, estuvo alrededor de veinte días como apagado.

En los últimos días se difundió un vidceo que muestra al intérprete charlando frente a un grupo de personas, en el que comenta las alternativas del episodio que terminó con su hospitalización.

Allì dice que todo comenzó con un dolor de cabeza muy fuerte. Más adelante, Foxx recordó: “Le pedí a mi asistente un calmante”, y luego agrega: “Estuve apagado durante veinte días. No recuerdo nada. Y ahí me dijeron que mi hermana y mi hija me habían llevado a un doctor, y me dieron una inyección de cortisona”.

Jamie Foxx explicó que después de eso un doctor lo examinó y le dijo: “Algo pasa ahí arriba”, en señal a su cabeza. Sin embargo, y a pesar de dar esos nuevos detalles sobre su cuadro, el intérprete nuevamente prefirió guardar la información y, a continuación, concluyó: “Pero eso no lo voy a decir ante la cámara”.