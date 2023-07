Generó polémica, revolucionó los cines y ya tiene fecha de estreno en Argentina

La película "Sound of Freedom" (Sonido de libertad) es un verdadero suceso en los cines de Estados Unidos.

Con un presupuesto de 14 millones de dólares, arrasó en los cines de ese país y lleva recaudados más de 130 millones gracias a una potente historia que aborda el flagelo de la trata de personas y particularmente de niños.

La historia es la de Tim Ballard (interpretado por Jim Caviezel, el actor de "La pasión de Cristo"), un ex Agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para salvar activamente a niños que sufren la trata de personas.

Luego de que la promocionara Mel Gibson, que no tenía nada que ver con el proyecto, las ventas se potenciaron. Pero también hubo polémica: muchos señalaban que había sectores que "no querían hablar de estos temas" y también, pese a que no es explicito, muchos apuntaron a que el protagonista Caviezel tuvo puntos de vista similares a personas que sostienen teorías conspirativas vinculadas a élites de Hollywood y la política norteamericana relacionadas a la pedofilia.

El film llegará finalmente a los cines argentinos el 31 de agosto, según confirmó a Cadena 3 el gerente general de Cines Dino, Adrián Ortiz, quien destacó que iniciarán la preventa por la demanda que se espera.

"Será un suceso como en Estados unidos, no solo por el contenido, tal vez sea la que mas facture este segundo semestre", señaló y lo comparó con el fenómeno "Argentina, 1985", ya que son historias para el público adulto centradas en fuertes relatos reales.

"Hay mucho Hollywood, efecto y poca película para el público adulto, que quiere entender una problemática tan grave. Es probable que esta película pueda generar un cambio de paradigma y mostrar que las historias verdaderas mercen ser mostradas en la pantalla grande", destacó.

"''Sound of Freedom'' es una de esas películas que pueden cambiar legítimamente este mundo", expresó el protagonista Caviezel en un video promocional de la película.

Entrevista de Francisco Vidal.