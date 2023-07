Una remera que diga: “Somos un país de tontos”

Julio Perotti

Si no fuera tan dramático, hasta podríamos pedir una remera que diga: "En la Argentina no hay hambre".

Pero sería banalizar un problemas gravísimo en nuestro país, como lo hace la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

Sí, la frase "en la Argentina no hay hambre" le pertenece.

Y lo dice sin dudarlo, como convencida de algo que a simple vista todos vemos que no es así.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dice Cerruti que la Argentina "sigue teniendo un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener" en una situación económica adversa, aunque –claro– hay inflación y “un problema con el dólar”.

Obviamente, para ella crisis fue la de 2001, cuando gobernaban –leemos textualmente– “la Alianza y Patricia Bullrich”.

“Ahí todos veíamos a la Argentina en crisis", dice.

Ahora resulta que para la portavoz hay un error en la medición de la pobreza. “Sabemos que solamente se mide por ingreso y entonces estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado".

Y les dejo la última delicia del planteo de la señora: "una cosa es alguien que no tiene para comer" y otra quien "no llega a fin de mes", pero sentenció: "En la Argentina no hay hambre".

La señora Cerruti está poniendo en dudas el Indec.

Porque uno entra en la página del sitio oficial y encuentra que, en el segundo semestre de 2022, los hogares bajo la línea de pobreza eran el 29,6 por ciento y la población bajo la línea de pobreza del 39,2 por ciento.

Ni qué hablar de lo que nos arrojará la próxima medición porque desde el segundo semestre del año pasado hasta ahora, la inflación tuvo una escalada, que va a impactar fuertemente en las necesidades sociales insatisfechas, una fábrica de pobreza.

Después de esto, propongo una remera pero que diga: “Somos un país de tontos”.