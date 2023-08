El documental del juicio Depp vs Heard: por qué no entrevistaron a los actores

El juicio por difamación tras la demanda de Johnny Depp contra su expareja Ambear Head fue tema de conversación de millones de personas durante una parte importante del 2022.

El proceso fue tan mediático que poco tiempo después empezaron a llegar producciones, desde documentales hasta incluso una película de ficción, que se hizo casi a la velocidad de la luz.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo cierto es que en los últimos días llegó a Netflix la docuserie "Depp vs. Heard", que narra en tres episodios parte de las implicancias del impacto que tuvo el caso, sobre todo en las redes sociales.

"Hubo más de 200 horas de retransmisión en directo durante el juicio. Millones de personas lo vieron, comentaron y compartieron. Esta serie compara por primera vez ambos testimonios y explora el juicio que arrasó con Hollywood y sus repercusiones en las redes sociales", indica el tráiler oficial de Netflix.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Una particularidad es que su directora, la ganadora del BAFTA Emma Cooper, eligió no incluir entrevistas a los protagonistas o a gente cercana a ellos adrede. Lo que sí utilizaron fueron entrevistas de algunos medios a los abogados durante el proceso.

"Me di cuenta de que estaba viendo compulsivamente la retransmisión en directo, comentándola con mis amigos y viendo lo que todo el mundo decía en las redes sociales. Y me preguntaba qué decía de mí que estuviera tan interesada en lo que parecía un triste acontecimiento abierto de una relación privada", contó Cooper en una entrevista con Variety sobre sus motivaciones para hacer el documental.

Cooper confesó que buscó evitar ese tipo de entrevistas porque quería centrarse por un lado en el proceso legal, el juicio y también en la manera en que nos comunicamos y cómo "vemos acontecimientos que no tienen nada que ver con nosotros". La realizadora cree que, pese a que los jueces dijeron que iban a ignorar a la prensa, "hubo cierta conciencia sobre la actividad alrededor".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“En un mundo ideal, las mujeres que no reciben el mismo trato en público dejarían de serlo muy pronto. No soy ingenua al respecto. Lo veo a mi alrededor. Pero creo que Johnny Depp es tan famoso, es una megaestrella. Sus fans creen que están viendo al pirata y le adoran. Y lleva como 25 años (en el espectáculo) con Amber. Así que es un caso muy inusual. ¿No fue fascinante ver cómo la gente está profundamente enamorada del hombre y del personaje? Es el poder de Hollywood, en realidad”, reflexionó.

En el juicio, Heard fue encontrada culpable de difamar a Depp cuando aseguró que fue víctima de violencia doméstica en un artículo periodístico y fue condenada a pagarle 10 millones de dólares por daños y perjuicios y 350.000 dólares por daños punitivos.

En tanto, Depp fue condenado a pagar 2 millones de dólares por una declaración de su abogado Adam Waldman en la que acusaba a Heard de haber fabricado un “bulo”. Otro documental que narra el caso está en HBO Max y se llama "Johnny vs. Amber: El último juicio".

Las críticas al documental de Netflix

La producción no tuvo un gran recibimiento por parte de la prensa especializada. "Tal vez con más distancia y más introspección, algún día tendremos un buen documental sobre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp (...) ''Depp v. Heard'' no es ese documental", describió Daniel Fienberg en The Hollywood Reporter.

"Pretende ser neutral pero intenta hacer un espectáculo espantoso de un caso de violencia doméstica, cuestionó por su parte Rebecca Nicholson en The Guardian.