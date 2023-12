El director de "Dejar el mundo atrás" salió a defender el final de la película

Para los que no toleran el anticipo de ninguna información sobre la película que se disponen a ver hay que avisar que aquí viene un spoiler.Para el resto vale la advertencia pero no deberían preocuparse demasiado porque la descripción de la escena final no revela lo esencial.

"Dejar el mundo atrás", protagonizada por Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon y Mahershala Ali, ha tenido el éxito previsible que anticipaba semejante elenco, la popularidad de la plataforma Netflix y, por si algo faltaba, la producción ejecutiva a cargo del ex presidente Barack Obama y su mujer, Michelle.

Quienes ya vieron la producción- y son millones en todo el mundo- han discutido mucho su final. "Dejar..." termina con la niña-adolescente Rose viendo Friends sola en el búnker del sótano de un vecino. El tema principal, "I'll Be There For You", suena sobre los créditos finales de la película.

El libro de Rumaan Alam, en ell que se basa, concluye en cambio con Rose reuniendo suministros del búnker antes de, presumiblemente, regresar con su familia. (“No se ofrece ninguna explicación real en ninguna de las versiones”, señaló Alam .La diferencia es que tengo acceso a la capacidad de burlarme de los lectores de una manera diferente a como Sam Esmail es capaz de burlarse de la audiencia”).

The Hollywood Reporter recogió las palabras de Sam Esmail, el director de la película. "Sabíamos que el final iba a ser polarizador, pero no queríamos andar con rodeos", dijo incluso antes del estreno de la película.

“Creo que en una película de desastres tradicional, un género del que soy un gran admirador, no hay críticas a las películas de desastres; quiero decir, "El día después de mañana" es una de mis películas favoritas, pero la expectativa es que al final de estas películas, su elenco de personajes supera el desastre y el mundo vuelve a una apariencia sensata de normalidad. Sabía que no iba a hacer eso”.

Y añadió: “Como cinéfilo, me emociona cuando salgo de una película con ganas de pasar horas hablando de ella. Y cuando terminas una película con una especie de respuesta fácil, donde los héroes superan algo, esas tienden a ser películas en las que van y vienen”.

“Así que sabíamos que queríamos hacer esta película. Vamos a actuar de esta manera provocativa y asumimos el riesgo de que divida a la gente, y esperemos que en el buen sentido, porque eso provoca conversación".