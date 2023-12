"Dejar el mundo atrás", un thriller apocalíptico con estrellas que no convencen

FOTO: Fuera, el mundo se desploma.Ellos no parecen muy convencidos.

María Rosa Beltramo

Netflix estrenó el fin de semana "Dejar el mundo atrás" un thriller apocalíptico que reúne a una constelación de estrellas de las más rendidoras . Están Julia Roberts, Ethan Hawke y Mahershala Ali y además cuando el espectador mire distraídamente los créditos advertirá que figuran como productores ejecutivos, Barack y Michele Obama.

Pero como decía Tu Sam, puede fallar. La historia está inspirada en la novela de Rumaan Alam “Leave the World Behind” y su traslado al formato cinematográfico quedó en manos de Sam Esmail, reconocido por su trabajo en la serie “Mr. Robot”.

La narración es prometedora. Amanda (Julia Roberts) se levanta una mañana en su departamento de Brooklyn y despierta a Clay (Ethan Hawke) su marido con la novedad de que alquiló por el fin de semana una vivienda en Long Island para que toda la familia descanse cerca de la playa.

El matrimonio tiene un adolescente de 13 años y una nena de 10 y los cuatro parten hacia el lugar elegido para tratar de pasarlo bien.Y la verdad es que cuando llegan descubren hasta qué punto la reserva ha sido un acierto. Prueba de ello es la casa, con un parque de ensueño, junto a un bosquecito y a metros de una playa de arena fina y blanca y del mar.

La primera pista de que la película no abordará previsibles diferencias generacionales entre la pareja y sus chicos y que va por otro lado, llegará cuando los cuatro se entreguen a la caricia del sol en la arena y descubran , en la lejanía, la silueta de un barco que dos minutos más tarde se acercará de un modo llamativo y que, inesperadamente, avanzará hasta encallar en la playa , a un par de metros de la sombrilla.

Para que una ficción no falle tiene que haber un acuerdo no escrito entre los responsables de la película y el espectador . De este lado de la pantalla, hay que creer. Y en el caso de "Dejar el mundo atrás" es posible que los actores no hayan logrado transmitir el temor, la preocupación ni tan siquiera la sorpresa que debería experimentar una persona que tiene que esquivar un petrolero mientras se está pasando bronceador.

Las expectativas se renuevan, no obstante, cuando poco después aparezcan por la casa George G. H (Mahershala Ali) y su hija Ruth (Myhala Herrold). Los visitantes aseguran ser los propietarios de la mansión y piden que los dejen pasar porque se ha producido un apagón que, entre otras cosas, los dejó sin conexión.

Tal vez lo más logrado de la película pase por la tensión entre los inquilinos y los propietarios que se estudian todo el tiempo y que le permiten al director de "Dejar el mundo atrás" trasmitir la sensación de que el peligro viene de afuera.

Hay, por supuesto, mucho más para apuntalar la distopía. Aviones que se estrellan, animales que individualmente son encantadores y en manada meten miedo, cielos teñidos de rojo, gente que clama por ayuda y no consigue que la auxilien, un adolescente que inesperadamente sufre la caída de los dientes y vómita sangre.

El cóctel, sin embargo, no parece conmover demasiado a las criaturas que habitan ese espacio que está sufriendo las siete plagas de Egipto.

El que, seguro, va a poner el grito en el cielo por la película que tiene como productores ejecutivos al ex presidente norteamericano Barack Obama y a su esposa Michele, va a ser Elon Musk, el ceo de Tesla.

Es que en una parte del film cuando Amanda y Clay intentan huir del apocalipsis conducen su automóvil por una ruta en la que una veintena de los coches eléctricos sin un ser humano al volante se estrellan como si se tratara de chocadores del Superpark y obstruyen la única vía de salida.

Se sabe que el país, Estados Unidos, está bajo ataque , aunque no se diga de dónde procede la fuerza invasora.

Próxima a la vivienda donde se concentra la acción, hay una especie de bunker que ha tenido la previsión de armar otra familia. En ese lugar, con un generador propio y al parecer una posibilidad de conexión que nadie más tiene, se puede leer en una pantalla “La Casa Blanca y grandes ciudades están bajo ataque por fuerzas armadas rebeldes. Elevados niveles de radiación han sido detectados cerca de múltiples centros poblacionales”.

En un papel breve pero a su medida está Kevin Bacon que asume el rol del norteamericano medio, dispuesto a defender su propiedad rifle en mano y a negociar su reserva de medicamentos.

Si hay algo que salva la narración es el fanatismo de Rose (Farrah Mackenzie) la niña de la familia por "Friends".En una instancia decisiva del film cuando nadie sabe si el mundo ya cayó en poder de fuerzas extrañas, suena el leit motiv de la serie, casi una señal sobre la necesidad de conservar la esperanza.

Lo seguro es que la superproducción debe haber costado una fortuna.Sin embargo no siempre las inversiones extraordinarias obtienen resultados equivalentes.Este parece ser un caso.

Dejar el mundo atrás (Leave the World Behind, Estados Unidos/2023). Dirección: Sam Esmail. Elenco: Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha’la, Charlie Evans, Farrah Mackenzie y Kevin Bacon. Guion: Sam Esmail, basado en la novela homónima de Rumaan Alam. Fotografía: Tod Campbell. Edición: Lisa Lassek. Música: Max Quayle. Duración: 140 Minutos. Disponible en Netflix