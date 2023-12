Barack Obama dice que la realidad no es muy distinta a "Dejar el mundo atrás"

"Dejar el mundo atrás" sigue estando en los primeros lugares en los cientos de países a los que llega Netflix. Se trata de un clásico film distópico donde en medio de un lugar paradisíaco-una espectacular mansión costera, en Long Island- y sin aviso previo se produce un apagón masivo que preanuncia un ataque de origen desconocido.

La película, que tiene en su elenco a un puñado de estrellas entre quienes se encuentran Julia Roberts, Ethan Hawke,Mahershala Ali y Kevin Bacon, fue producida por Barack Obama y su esposa Michelle, propietarios de Higher Ground,una compañía que en 2018 suscribió un acuerdo con Netflix para hacer seis trabajos.

"Dejar..." se basa en la novela de Rumaan Alam y el director del film, Sam Esmail fue quien participó de la adaptación y cuando se reunió con los Obama poco antes de comenzar el rodaje comentó que temía que a la pareja algunos de los incidentes les parecieran demasiado disparatados.

La película incluye un apagón que deja a todo el mundo sin energía y sin conexión y a la gente aislada. Una de las familias decide marcharse de la casa que han alquilado junto al mar y a un bosquecito para ver cómo están las cosas en la ciudad .

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Su desplazamiento se ve obstruído por decenas de automóviles eléctricos y de comando robotizado que, con la computadora desactivada, tienen un comportamiento errático y terminan estrellándose unos contra otros.

Según el realizador , Obama pensó que el guion se acercaba bastante a cómo se desarrollaría una crisis en el mundo real.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En una entrevista con Vanity Fair, Esmail reflexionó sobre lo que supuso recibir esos comentarios. "Estoy escribiendo lo que creo que es ficción, en su mayor parte, intento que sea lo más fiel posible a la realidad, pero exagero y dramatizo", dijo. "Y oír a un ex presidente decir que te equivocas por unos pocos detalles... ¡Yo creía que me equivocaba por mucho! El hecho de que dijera eso me asustó muchísimo".

Y además comentó que celebraron varios encuentros en los que Barack controlaba el desarrollo del film.

"Tenía muchos apuntes sobre los personajes y la empatía que sentiríamos por ellos", dijo Esmail. "Tengo que decir que es un gran aficionado al cine, y no se limitó a dar notas sobre cosas de su entorno. Estaba dando notas como fan del libro, y quería ver una película realmente buena".