Cameron Díaz niega peleas y dice que ama trabajar con Jamie Foxx

FOTO: "Back in action" se verá pronto en Netflix.

Nadie sabe quién instaló el rumor pero se dijo que Cameron Díaz estuvo a punto de interrumpir el rodaje de "Back in action"- a punto de estrenar en Netflix-a raíz de las constantes peleas con Jamie Foxx.

“Realmente odio todas las cosas que se decían sobre nuestro proyecto en ese momento”, señaló en el último episodio del podcast Lipstick on the Rim de Molly Sims. “Solo querés gritar a viva voz frases como: ‘¿De qué están hablando?’”, añadió.

“Jamie es el que mantiene a todo el equipo animado y todo el mundo lo quiere. La pasábamos muy bien en el set de grabación con él, es muy profesional, en todos los sentidos”, añadió Diaz, tratando de alejar cualquier suspicacia acerca de una tensa convivencia en el set.

Durante la filmación se registraron distintos inconvenientes.Entre ellos la internación de Foxx

En el mes de abril, Corinne, la hija de Jamie, reveló que su padre había sufrido un problema no especificado en la ciudad de Atlanta . De acuerdo al portal TMZ, el ganador del Oscar fue trasladado a un hospital apenas se produjo el episodio.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica. Afortunadamente, debido a una acción rápida y de gran cuidado, ya está en camino a la recuperación. Sabemos lo querido que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante todo este tiempo”, había declarado la joven.

Cameron, de quien se dijo que estaba tan harta que hasta había pensado en abandonar la actuación , sostuvo que “los contratiempos que ocurrieron a lo largo de la producción son el tipo de cosas que pasan de forma natural, pero no se retrasó nada más que, obviamente, hacia el final. Y eso es algo de lo que no me corresponde hablar”, añadió, refiriéndose al problema de salud que afectó a Foxx días antes de concluir con el plan de rodaje.

Sin dar muchos detalles, Diaz contó que la salud de Foxx está “prosperando” y agregó: “Cuando veo y escucho a la gente tratando de derribar a otra persona de esa manera me genera algo... Jamie es muy elegante, tiene mucha clase y me decía: ‘Dejá que hablen’”, expresó. Y aunque dijo que el ganador del Oscar le aseguró que ellos sabían la verdad, Díaz afirmó: “Así y todo, realmente me hicieron enojar”.