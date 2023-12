Con el dólar por las nubes, todos piensan en acceder al streaming gratuito

Para ponerse a tono con los tiempos que corren muchos argentinos se despertaron después del discurso de Caputo con la idea de reducir gastos y además de los que decidieron hacerse veganos son multitudes los que dicen que darán de baja Netflix y las demás plataformas de streaming.

Es que la tarifa aumentó junto con el valor del dólar tarjeta que se ubicaba al momento de redactar este informe en 1272 pesos.

Pero no hay que desesperar. Hay formas de ver películas y series gratis.Por supuesto, en todos los casos habrá que mantener el contrato con el proveedor de internet , el nexo indispensable para acceder al contenido on line que no cuesta un peso.

Entre las más conocidas están Pluto que no requiere suscripción alguna y permite ver contenido que se transmite en vivo, como en la televisión por cable y Cine.Ar plataforma de video a demanda gratuita para ver los contenidos nacionales.

OctubreTV tiene películas, series, documentales, largometrajes de festivales internacionales y entregas especiales, como la que está disponible en la actualidad, que propone 40 películas para abordar Malvinas a 40 años de la guerra.

Cont.ar:es una plataforma pública y gratuita de videos y streaming para ver contenidos nacionales. Incluye producciones propias, de festivales, ficción, humor, drama, infantil, deportes, documentales y entrevistas.

Mercado Play: la nueva plataforma de contenidos audiovisuales de acceso gratuito para los usuarios de su marketplace. De esta manera, la empresa de comercio electrónico se suma a una nueva oferta de películas y series en streaming.

El listado de opciones gratuitas incluye asimismo a Youtube donde se pueden ver películas, espectáculos musicales, documentales y entrevistas.