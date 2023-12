El top ten histórico de Netflix prueba que la gente ama las películas de acción

La plataforma de straming más antigua y popular es Netflix que dio a conocer el listado de las diez películas más vistas de su corta historia. Todas ellas tuvieron durante los 28 días que se tomaron para la medición ,entre 135 y 231 millones de visualizaciones.

Si la presunción de que el cine de acción es el más popular necesitaba de alguna comprobación, la nómina de lo más visto lo prueba.El número 1 indiscutido se lo lleva un film mediocre con un elenco excepcional encabezado por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, "Alerta Roja" (Red Notice) que se estrenó en los últimos días del año 2021.

La trama es sencilla pero efectiva. John Hartley, agente de la Interpol, no tendrá otro remedio que aliarse con el ladrón de arte más célebre de todos los tiempos, Nolan Booth, para capturar a la ladrona de arte más buscada del presente: la seductora y peligrosa Sarah Black.

No mires hacia arriba

(Don't Look Up, 2021). Dos astrónomos, interpretados por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio descubren un cometa que se precipita hacia la Tierra y que extinguirá toda la vida en cuanto alcance la atmósfera.

Tienen un tiempo limitado para actuar. La presidenta es Meryl Streep, quien no cree que el asunto sea tan dramático y tiene un hijo, Jonah Hill, que trabaja en la jefatura de gabinete y tiene toda la apariencia de ocupar un cargo que debería dejar en otras manos.

The Adam Project (2022)

Película de ciencia ficción estadounidense dirigida por Shawn Levy y escrita por Jonathan Tropper, TS Nowlin, Jennifer Flackett y Mark Levin. Está protagonizada por Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Zoe Saldaña, Mark Ruffalo, Catherine Keener y Walker Scobell.

En un distópico 2050, el piloto de combate Adam Reed roba un jet del tiempo para escapar al 2018 y salvar a su esposa, Laura Shane. En el proceso, se lesiona y se estrella en 2022. La historia luego cambia a Adam, de 12 años, en 2022, cuyo padre Louis murió un año antes.

Bird Box (2021)

Cinco años después de que la Tierra fuese invadida por una insidiosa especie que lleva a la gente al suicidio, Malorie (Sandra Bullock), madre de dos niños se ha mantenido oculta junto a un grupo de sobrevivientes.

La clave es que los depredadores no pueden dañar a quienes no los ven, por lo que la ceguera los mantiene a salvo.

El hombre gris (2022)

Los hermanos Russo estructuraron una trama de acción y suspenso través del personaje de Sierra Six, encarnado por Ryan Gosling, que hace de un agente de la CIA, perseguido por el ex agente temerario y sediento de sangre Lloyd Hansen (Chris Evans), quien no medirá riesgos para destruirlo.

Podemos ser héroes (2020)

(We Can Be Heroes, 2020), Relato de las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, dirigida por Robert Rodriguez, la película gira en torno de un grupo de hijos de superhéroes que se unen para trabajar juntos en la salvación del planeta, luego de que sus padres fueran secuestrados por un grupo de invasores alienígenas.

Un filme dirigido centralmente a los niños con un mensaje que inspira autoconfianza y fortaleza.

La madre (2023)

Con el protagónico indiscutido de Jennifer López. Una agente del Gobierno adopta una nueva identidad y abandona a su hija recién nacida para protegerla de sus enemigos. Años más tarde, unos criminales secuestran a la chica, lo que obliga a la madre a abandonar el anonimato para salvarla.

En el elenco figuran también Joseph Fiennes, Omari Hardwick y Gael García Bernal.

Glass Onion: Un misterio para sacar cuchillos (2022)

Con Daniel Craig que después de decirle adios a James Bond retoma su papel encantador del detective Benoit Blanc, de la secuela de la popular novela Knives Out.

Con un tono que jamás abandona la comedia, el film invita a desentrañar algunos misterios típicos del policial inglés anterior a la novela negra.

Extracción (2020)

El hijo de un narcotraficante indio es secuestrado, pero su padre se niega a pagar el rescate. Sin embargo, encargan a Tyler Rake (Chris Hemsworth) su rescate, su extracción y todo hubiese ido bien sino fuese por una traición de último momento que arrojó toda la operación a un caos.

Extracción 2 (2023)

Como su título lo indica es la continuación de Extracción, el éxito que tuvo en 2020 el director San Hargrave. En esta oportunidad, Chris Hemsworth repite su papel de Tyler Rake, gravemente herido y recuperándose en aislamiento.