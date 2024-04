Dónde ver la serie que mostró el megaescándalo judicial de O.J. Simpson

La exestrella de fútbol americano O.J. Simpson murió este jueves a causa de un cáncer.

El deportista protagonizó uno de los mayores escándalos mediáticos y judiciales cuando en 1995 fue juzgado por el asesinato de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y el amigo de ella, Ronald Goldman, en 1994.

La ficción tiene un destacado capítulo dedicado al deportista, que también fue condenado por un robo en 2017, con "American Crime Story, El pueblo contra OJ Simpson", la primera entrega de la muy buena serie de Ryan Murphy que se estrenó en 2016, que también tiene versiones para el asesinato de Gianni Versace y el escándalo de Mónica Lewinsky.

La serie está disponible en Star+ y tiene un elenco que incluye a Cuba Gooding Jr. como O.J. Simpson, Sarah Paulson como la fiscal Marcia Clark, Courtney B. Vance como el abogado defensor Johnnie Cochran y a John Travolta como el abogado Robert Shapiro.

La producción de Murphy (también creador de American Horror Story) está basada en el libro de Jeffrey Toobin "The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson" y se centra en la controversia alrededor de O.J., quien pese a las pruebas que lo incriminaban en el doble homicidio, fue declarado inocente por el jurado popular.

Las estrategias de la defensa y la acusación pública se combinan en la producción que tuvo una muy buena recepción de la crítica.

Para quienes prefieran el género documental, Star+ también tiene la serie documental "O.J.: Made in America", que en cinco capítulos explora en profundidad lo que pasó con el caso.

