"Como vuela el cuervo" : los turcos también triunfan en el streaming

El atractivo de "Como vuela el cuervo", la serie turca que ya tiene dos temporadas en Netflix, reside en que nunca se sabe bien si la joven protagonista es una psicópata en ciernes que disfruta haciendo el mal y sembrando la discordia, o una periodista novata dispuesta a hacer lo que sea para conseguir un lugar destacado en la televisión.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Asli (Miray Daner) personifica a una estudiante adolescente que va a la gran ciudad soñando despierta con trabajar junto a su admirada Lale Kiran (Birce Akalay), la conductora del principal notiero televisivo del prime time de la televisión turca.

Lale es una estrella, tiene un vestuario lujoso, la mitad del país le rinde pleitesía y , como corresponde a alguien de su importancia, maneja un mini ejército de productores,cronistas, camarógrafos y asistentes varios dispuestos a cumplir hasta el menor de sus caprichos.

La ficción dirigida por Deniz Yorulmazer y guionada por Meriç Acemi se desarrolla como un drama con tintes de suspenso y busca explorar el engañoso mundo de la fama televisiva.

Lale tiene también un marido ejemplar que la ama , la contiene y se ocupa del cuidado de las niñas de la pareja. Hombre evolucionado y seguro, no tiene ningún problema en que su mujer pase todo el día en compañía de un ex novio joven, apuesto y brillante que, para más datos, en un pasado no demasiado lejano fue el novio de la conductora y ahora es el jefe de producción.

Pero en el centro del relato está la jovencita que encarna a la nueva generación capaz de generar un pequeño terremoto cada vez que acude a cualquiera de sus muchas cuentas de X o de alterar el curso del noticiero gracias a su Instagram.

En general, los críticos han disfrutado de lo que produce un guión medio confuso donde Asli anda todo el tiempo por la cornisa: elimina con malas artes a sus competidores y nunca queda claro si admira a Lale o la odia .

En general, la serie de la que Netflix ya subió dos temporadas, ha tenido buenas críticas. Decider dice que “tiene la sutileza de un mazo, en lo que respecta a reflexionar sobre la manera en la que personas de diferentes generaciones salen adelante”.

Ready Steady Cut le otorga una puntuación de tres y medio sobre cinco y destaca que vale la pena mirar algunos de sus episodios de más de 40 minutos de duración: “Ciertamente, no es la mejor serie del año, pero es imprescindible en la parrilla internacional de Netflix“.