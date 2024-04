El film de Netflix que muestra cómo se gestó una de las entrevistas más icónicas

Una película que refleja los entretelones y el impacto televisivo que puede tener una entrevista hace furor en Netflix.

Se trata de "La gran exclusiva", una ficción que se inspira en cómo las periodistas de Newsnight consiguieron entrevistar al príncipe Andrew después del escándalo por explotación de menores que llevo a la cárcel y al suicidio a Jeffrey Epstein.

Protagonizada por Gillian Anderson, Billie Piper y Rufus Sewell, el film fue dirigido por Philip Martin, guionista y director de The Crown.

La entrevista tuvo lugar en 2019, cuando estalló el escándalo de Epstein que salpicó al príncipe de la realeza británica.

La cinta explora cómo consiguieron la nota, todo lo que fue la producción previa, las razones que llevaron a Andrew a aceptarla y las partes candentes del diálogo.

"La gran exlcusiva" está basada en el libro Scoops: Behind the Scenes of the Most Shocking Interviews, que son las memorias de la productora de la BBC Sam McAlister.

La mujer estuvo 13 meses intentando convencer a la secretaria personal del príncipe hasta que consiguió la nota, que duro 49 minutos y se llenó de polémicas, ya que por más que no quisieron apuntar a la familia real, el príncipe se terminó apartando de las funciones reales.

Otra producción sobre la entrevista

Amazon Prime Video prepara, por otra parte, la miniserie A Very Royal Scandal, centrada también en las memorias de la entrevistadora Emily Maitlis.