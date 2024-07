Difunden video de Francis Ford Coppola tratando de besar a extras

Hace meses que el galardonado realizador Francis Ford Coppola está en problemas por situaciones relacionadas con "Megalopolis", una película que le salió carísima y que tuvo que financiar parcialmente él mismo a falta de productores que quisieran sumarse a la iniciativa.

Para colmo de males, la prensa volvió a insistir con las denuncias de acoso.Variety acaba de publicar un artículo donde sostiene que las acusaciones contra el director son reales. Se trata de dos videos donde se lo ve intentando besar a dos jóvenes extras en el set de su ambiciosa epopeya de ciencia ficción.

/Inicio Código Embebido/

A new video of Francis Ford Coppola kissing and grabbing female extras on the set of ‘MEGALOPOLIS’ has surfaced online.



He reportedly announced with a microphone to the entire room “Sorry, if I come up to you and kiss you. Just know it’s solely for my pleasure.”



(via… pic.twitter.com/l8W9etholC