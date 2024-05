Demi Moore habló sobre su desnudo en una polémica película que arrasó en Cannes

Demi Moore pasó por el prestigioso Festival de Cannes, donde presentó la última película que protagoniza, "The Substance" y habló del desafío de hacer un extenso desnudo en el film.

La producción de terror corporal fue dirigida por Coralie Fargeat y fue la más aclamada de momento, con 11 minutos de aplausos. La trama, que se anticipa como impactante, se centra en la historia de una actriz en decadencia que utiliza una drolga ilegal para replicar sus células y lucir como una versión más joven de sí misma (interpretada por Margaret Qualley).

Demi Moore's return to Cannes! ?? Le retour de Demi Moore à Cannes !#Photocall THE SUBSTANCE – CORALIE FARGEAT



Avec l’équipe du film / With the film crew



?? Demi Moore, Coralie Fargeat, Dennis Quaid#Cannes2024 #Competition #SélectionOfficielle #OfficialSelection pic.twitter.com/C9b06VsjCw — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 20, 2024

El personaje de Moore tiene que compartir lugar con la nueva criatura y pasar la mitad de su tiempo en "estado latente" para que la otra pueda prosperar.

La película tiene escenas de desnudos totales y la actriz de 61 contó que lo vivió como una "experiencia muy vulnerable".

En una de las escenas, Moore tiene que estar desnuda un largo tiempo estudiando su cuerpo para "crear" su nueva versión.

“Al iniciar este proyecto, quedó muy claro el nivel de vulnerabilidad y crudeza que se requería para contar la historia. Fue una experiencia muy vulnerable que exigió mucha sensibilidad y muchas conversaciones sobre lo que queríamos lograr”, expresó en conferencia de prensa.

Sobre el hecho de filmar esas escenas con la joven actriz de 29 años de "Érase una vez en Hollywood" o "Las cosas por limpiar", valoró: “Tuve a alguien que fue una gran compañera y de quien me sentí muy segura. Estuvimos bastante cerca, desnudas, y también nos reímos mucho en esos momentos al ver lo absurdas que eran algunas situaciones”.

Además, Moore tuvo que enfrentar el desafío de usar prótesis que la deformaban totalmente, por su personaje. En ese sentido, reveló que era "muy extraño" y que tuvo que recurrir a su perro Pilaf para sentirse bien. “Una cosa que me ayudó fue que mi perro aún me reconocía. Era mi toque de realidad”, describió sobre el can, que estuvo en uno de los desfiles.

En la película también actúa Dennis Quaid, quien debió reemplazar a Ray Liotta por su fallecimiento y a quien le dedicó el papel. “En mi corazón, dediqué este papel a Ray Liotta, quien estaba destinado a interpretarlo. Fue esta semana, hace dos años, que falleció, así que me gustaría recordarlo. Era un actor increíble”, expresó sobre el actor Buenos muchachos.