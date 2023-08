Darín salió en modo Bombita a responderle a uno de los que habían votado con él

Un usuario de Twitter identificado como @luucadb_, le contó al mundo que había tenido la suerte de hacer la cola para votar junto a Ricardo Darin.

En tono jocoso, contó que había charlado brevemente con el protagonista de "Argentina, 1985" y dejó para el recuerdo unas controvertidas expresiones .

Según sus palabras, “insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije: ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”.

Aludía de tal manera a las declaraciones del candidato Santiago Cúneo, quien manifestó su deseo de emular al presidente de El Salvador en su gestión.

Y después de semejante introducció, el tuitero contó cuál fue la supuesta respuesta del actor. “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”.

Y como muestra, no de lo que había dicho Ricardo sino de que habían compartido la fila, publicó una foto. pero la mayoría le creyó sólo una parte del relato.

“Está bien muchachos, no me crean. La charla me la llevo yo”, cerró la discusión.Lo que seguramente no imaginaba era que alguien le iba a comentar lo ocurrido al protagonista de "El secreto de sus ojos" .

Cuando le preguntaron si había dicho lo que le atribuían , Darín respondió : “¡No, para nada... no se atreve a decirlo en mi cara!”.

Sus palabras restablecieron la calma y los usuarios se mostraron conformes y agradecidos.

“Destruílo en mil pedazos a este papanatas”, o “Bomba, ese pendejo no puede salirse con la suya. Los niños de ahora son asi, puro teclado. Gracias por ponerle los puntos”. señalaron dos de los usuarios.