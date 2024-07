Confirmado: "Shrek" vuelve con una quinta película que ya tiene fecha de estreno

DreamWorks Animation sorprendió a todos al confirmar la fecha de estreno de Shrek 5 con un video de 12 segundos en sus redes sociales. El actor Eddie Murphy ya había revelado que el proyecto se estaba llevando a cabo, al igual que un spin-off del Burro, pero la productora no había oficializado nada hasta ayer.

Si bien el actor había dicho que el proyecto llegaría a los cines el próximo año, Dreamworks Animations publico en sus redes sociales que la película se estrenará el 1 de julio de 2026, con un video con un 5 con las típicas orejitas de ogro y el verde que caracteriza a Shrek.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu