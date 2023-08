Fran Vidal

Hernán Casciari es un transgresor, un rompedor de esquemas. Un tipo al que le gusta "pensar afuera de la caja", como él mismo define. Y tiene una amplia comunidad de seguidores que le han permitido llevar a la realidad lo que para muchos es imposible.

Por ejemplo, hacer una película sin ningún tipo de financiamiento estatal. Es así que llegó a los cines el pasado jueves "La uruguaya", una adaptación de la novela de Pedro Mairal dirigida por Ana García Blaya que fue en gran parte financiada por seguidores de Orsai, que pagaron un bono (o más) de 100 dólares que les permitió participar a través de una app en decisiones artísticas, recuperar lo invertido y tener la chance de ganar más.

"Trabajar con 1961 socios es muchísimo más divertido que no hacerlo. Fue genuino, orgánico", cuenta a Pasen y Vean el escritor y creador de la Comunidad Orsai. Aclara, sin embargo, que lo más difícil fue generar la "ingeniería económica" para que ese dinero no perdiera valor, lo que los llevó a hacer "empresas en Argentina y afuera" y pasar lo recibido a dólar MEP, todo en el marco de la ley.

Espiar lecturas de guion, votar a los protagonistas y participar como extra en la película fueron algunos de los "plus" por haber invertido en esta película que tiene mucha complicidad con sus socios. El film fue comprado por Star, por lo que estará en streaming y la posible venta a otros países implicaría ganancias para estos inversores.

La película toma la historia del escritor argentino Lucas Pereyra (Sebastián Arzeno), casado y con un hijo, quien cruza a Uruguay para cobrar en dólares el anticipo de dos libros y evitar recargos. Pero allí también se reencuentra con Magalí Guerra (Fiorella Bottaioli), una chica 20 años más joven que conoció tiempo atrás y que le encendió una llama imparable.

Para Casciari, el film de García Blaya (quien dirigió la aclamada Las buenas intenciones, disponible en Cine.ar y Flow) funciona como "una respuesta" a la novela de Mairal. "Por eso elegimos una directora. Es un libro creado por un escritor varón sobre un personaje bastante machirulo. Queríamos que fuera una respuesta cinematográfica a una pregunta literaria y lo que hizo Ana fue alucinante", remarca sobre la película con guion de Josefina Licitra, su amigo Christian Basilis y la revisión del propio Mairal.

El escritor aclaró que querían que el primer proyecto financiado así no sea de su obra para que "ni por un momento" se sospechara que inventaron el sistema para financiarse él. "Es una novela maravillosa, presupuestariamente era posible. Tiene la actualidad del argentino de clase media que va a Uruguay a buscar dólares, habla de una época, nos parecía muy divertido traerla", remarcó.

El nuevo sistema de financiamiento ya desarrolla la miniserie "Canelones", con Darío Barassi y Soy Rada, basada en una historia de él y de Basilis. También empezarán a rodar la primera película de Diego Peretti como director, entre al menos cuatro proyectos más.

Fiorella Bottaioli, la actriz uruguaya que interpreta a "Guerra".

"Siempre te dicen que no es viable, porque en general no tienen una dimensión exacta de qué significa tener una comunidad fervorosa y amplia. Todo parece más o menos imposible cuando no lo sabés. Al tener comunidad se puede pensar fuera de la caja, lo hacemos todo el tiempo porque tenemos una comunidad, hay un circulo virtuoso. Este sistema se puede replicar si quien lo intenta tiene una enorme comunidad. Si no, es como pedirle plata al viento", cerró.