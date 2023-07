Candy, la dulce mujercita que le asestó 41 hachazos a su mejor amiga

El crimen fue tan horrendo y el proceso judicial tan atractivo, que a esta altura ya hay dos versiones que recrean lo ocurrido en 1980 en una pequeña ciudad de Texas cuando una mujer querida y respetada por todos sus vecinos mató de 41 hachazos a una de sus amigas.

Star + sumó ahora a su catálogo "Candy", cinco capítulos que tiene como protagonistas a Jessica Biel, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber y Timothy Simons. El hecho detuvo el pulso de los Estados Unidos , sucedió en plena siesta de un viernes 13 y tuvo protagonistas impensadas.

El drama ya tiene una versión excelente que protagonizaron en HBO Max , Elizabeth Olsen y Jesse Plemons. La que ahora puso a disposición de sus espectadores, Star + fue escrita por Nick Antosca y Robin Veith y se desarrolla a lo largo de cinco capítulos.

La historia de Candy Montgomery comenzó a partir del nacimiento de una amistad en la iglesia a la que asistía, en donde conoció a Betty y terminó construyendo un fuerte vínculo.

Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar aunque una de ellas no era conciente de eso, cuando Candy comenzó a mantener un romance con el marido de Betty.

De acuerdo a los relatos oficiales, Candy asesinó a Betty con un hacha pero el acto se dio en defensa propia. Betty averiguó lo que estaba sucediendo entre su marido y su amiga y , según la reconstrucción, entró al garage y repareció en el living donde se encontraba Candy, armada por un hacha.

en su versión de los hechos, Candy Montgomery reveló que no tuvo ningún registro de los hechos hasta que volvió en sí y se vio compeltamente cubierta de sangre. Melanie Lynskey (Two and a half men), Raúl Esparza (La ley y el orden) y Pablo Schreiber (The wire) son las figuras centrales de esta miniserie .