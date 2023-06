Chiche Duhalde dijo que la actriz que la interpreta en "Diciembre 2001" es fea

En los últimos días hemos tenido que acostumbranos a las quejas de gente que se ha sentido danmificada por la escasa fidelidad con el modelo de un par de estatuas que tenían ( y tienen) propósitos de homenaje y se convirtieron en motivo de escarnio.

En Villa Cañás terminaron retirando la estatua de Mirtha Lengrand y en el Monumental todavía son legiones los que dicen que en lugar de Marcelo Gallardo, el que levanta la Libertadores es Fernando Burlando.

Pero una cosa es el frío del bronce y otra muy distinta la representación viva de una persona a través de un actor/actriz que la personifique.

Generalmente, cuando se trata de una historia que tiene componentes políticos, suele haber quejas porque algunos no se sienten bien representados.

Pero la que sorprendió a todo el mundo fue Chiche Duhalde , ex diputada y ex primera dama bonaerense y argentina que aparece en la serie "Diciembre 2001" que sumó a sus contenidos la plataforma Star +.

En el diario Perfil le preguntaron a Chiche si había visto la serie y se despachó con una crítica impensada.

"Vi el primer capítulo, y la verdad, voy a decir algo chistoso, es que la actriz que me interpreta en "Diciembre 2001" es más que fea yo; yo soy más linda".

Y añadió : "Después, los que la vieron y vivieron esos momentos, me dicen que no es buena, pero no me interesa ver ese tipo de cosas y hacerme mala sangre, prefiero ver otras cosas.".

Por supuesto no le iba a hacer buena publicidad a los que eligieron a una actriz que, para ella , es fea.

Se trata de Alejandra Flechner, una artista en pleno ascenso tras su participación en la multipremiada "Argentina, 1985" donde hizo el papel de Silvia Strassera y brilló en un par de escenas junto a Ricardo Darín que encarnó al fiscal del juicio a las juntas .

En la entrevista, la creadora del cuerpo de manzaneras prefirió no abordar el tema de la actuación ni los diálogos que tiene la producción protagonizada por Jean Pierre Noher en el papel de Fernando de la Rúa y Diego Cremonese.

"Diciembre 2001" recrea los últimos días del gobierno de De la Rúa y los saqueos y levantamientos que asolaron al país y está basada en el libro "El poder y la calle" de Miguel Bonasso.