Brad Pitt presentó en Venecia a Inés de Ramón, su nueva novia 29 años menor

Brad Pitt (60) hizo por primera vez oficial la relación que tiene hace poco más de un año con Inés de Ramón, una ejecutiva de joyas española de 31 años.

Fue en el Festival de Venecia, adonde asistió junto a George Clooney para promocionar la nueva película "Wolves" que ambos protagonizan y donde la flamante pareja posó por primera vez para las cámaras en ese tipo de eventos.

Con un traje de Louis Vuitton, Pitt posó en la alfombra roja junto a la joven diseñadora, que usó un vestido blanco y una falda.

En la previa, la pareja cenó junto a Clooney y su esposa Amal en el prestigioso Ristorante da Ivo.

Otras de las presentes en el festial fue Angelina Jolie, exesposa de Pitt y con quien mantiene una conflictiva relación judicial desde hace años. La actriz promocionó su nueva película, "María".

Sin embargo, el director artístico del festival, Alberto Barbera, explicó a Vanity Fair, “no es probable que los exesposos se crucen ya que sus eventos están, por supuesto, separados”.

Pitt y Clooney se robaron las miradas del festival

La dupla de actores, que había trabajado en conjunto años atrás en proyectos como "La gran estafa" o "Quémese después de leerse", se llevó todas las miradas este domingo con su llegada a la Mostra en bote.

(Foto: AFP)

Ambos protagonizan la comedia de acción "Lobos", que estrenará el 27 de septiembre en Apple TV+.

Dirigida por Jon Watts, interpretan a dos criminales rivales expertos en deshacerse de cadáveres. Un caso los obligará a colaborar juntos.

