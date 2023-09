Una argentineada de Scaloni

Fernando Genesir

-Traigo algo que tiene que ver con el fútbol, pero en el fondo se conecta con la política y con lo que hacemos .Bruno Zapelli fue uno de los convocados de Lionel Scaloni para el debut de la selección en las eliminatorias.

-Argentina juega mañana frente a Ecuador en River y apareció el ex volante de Belgrano, citado por Lionel Scaloni. Recordemos que ya había sido convocado por Roberto Mancini, el entrenador de Italia, pero no debutó en la mayor italiana y entonces puede jugar en la Argentina.

-Actualmente Zapelli juega en el Atlético Paranaense de Brasil. Lo compró por más de cuatro millones de dólares a Belgrano y ahora lo convoca Scaloni. Y yo me entusiasmé. Dije bueno, mañana jueves lo voy a ver un ratito, aunque sea porque lo convoca para que no se lo lleve. Italia lo va a poner en un ratito .

-Pero no, resulta que no, que para verlo voy a tener que esperar al sábado, que es un partido que juega la sub veintitrés, un amistoso frente a Bolivia, preparatorio del Preolímpico de Venezuela. ¿Adónde estoy apuntando? .A esta maniobra que hace Scaloni para que le cedan, para que le presten un jugador cuando en realidad no0 podía contar con el jugador.

-¿ Por qué? Porque la FIFA dispone que los clubes tienen que ceder a los jugadores que sean citados para la selección mayor. ¿Qué hace Scaloni? Lo cita a Bruno para la mayor, pero lo quiere usar para otra. Entonces el club Atlético Paranaense no tiene alternativa. Se lo da

- Y para que Zaoelli juegue en la mayor.Claro, sí. La FIFA obliga a los clubes a ceder a los jugadores que son citados para la selección mayor.