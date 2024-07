¿Trabajás sólo para ganar plata?

Fernando Genesir

Hoy traigo un fragmento de una entrevista a Eduardo Eurnekián, un empresario destacado en Argentina, que desafió nuestras percepciones sobre el trabajo y la motivación detrás de él.

Eurnekián, en sus declaraciones, fue contundente: "Si trabajás para ganar plata, estás jorobado". Esta frase resonó en mí y me llevó a reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestras labores diarias. Según él, un artista no pinta para ganar dinero, un médico no opera por el lucro y un buen empresario no se sienta cada día en su oficina solo por el dinero. La idea central es que el trabajo debe estar impulsado por una pasión genuina y un deseo de contribuir, no únicamente por la remuneración económica.

Sin embargo, es imposible ignorar la realidad que enfrenta gran parte de la población. La necesidad de llegar a fin de mes, de sobrevivir, puede nublar la visión de muchos. Aquellos que viven con deudas o que apenas logran salir adelante pueden encontrar difícil responder a las preguntas de Eurnekián. En este sentido, la búsqueda de satisfacción personal en el trabajo se convierte en un lujo que no todos pueden permitirse.

Es cierto que muchos de nosotros, independientemente de nuestra ocupación, trabajamos por más que solo un salario. Desde maestros hasta albañiles, hay una pasión implícita en lo que hacemos. Sin embargo, la realidad económica puede hacer que algunos se sientan atrapados en empleos que no les satisfacen, lo que a su vez puede influir en su rendimiento y bienestar general.

Escuché por ahí que "si trabajáramos sólo por dinero, las cosas funcionarían peor de lo que funcionan". Esta afirmación me lleva a pensar en la importancia de encontrar un equilibrio entre la necesidad económica y la búsqueda de una vocación que realmente nos apasione.

Las respuestas de nuestra audiencia en la encuesta reflejan esta complejidad. Un 63,75% de los oyentes afirmó que, aunque el dinero es importante, también buscan satisfacción personal en su trabajo. Esto sugiere que, a pesar de las presiones económicas, muchos todavía valoran el sentido y la pasión en lo que hacen.

En conclusión, la conversación con Eurnekián nos invita a replantear nuestras prioridades laborales. Tal vez, como él sugiere, deberíamos enfocarnos en encontrar lo que amamos hacer y dejar que la recompensa económica siga a esa pasión. La vida laboral es un camino lleno de matices, y quizás, al igual que muchos, aún estamos en la búsqueda de ese equilibrio perfecto entre lo que necesitamos y lo que realmente queremos hacer.