¿Quién elige la música en los gimnasios?

Fernando Genesir

Quiero compartir con ustedes una reflexión personal que me ha estado rondando la cabeza desde hace un tiempo. Y es sobre el ícono del rock, Lenny Kravitz.

A sus 60 años recién cumplidos, este hombre es admirado por todo el mundo por su increíble estado físico. Su rutina de ejercicios se ha viralizado en las redes sociales y nos deja a todos asombrados. Pero lo que más me llamó la atención no fue su capacidad para entrenar o hacer sentadillas sino su preferencia por los ejercicios al aire libre en lugar del gimnasio.

"Para mantenerme en forma siempre llevo una cuerda para saltar y corro y me gusta estar al aire libre, haciendo cosas que cualquiera puede hacer con su cuerpo", dice Kravitz. Y aquí es donde yo quiero detenerme: ¿Por qué nos resulta tan difícil seguir el ejemplo de este hombre?

Personalmente, he notado que cada vez más personas están recurriendo a los gimnasios como una forma de mantenerse en forma. Pero también he notado algo más: la música estridente y abrumadora que se reproduce constantemente en estos lugares.

No sé si les ha pasado pero yo he salido con dolor de cabeza del gimnasio debido a la música tan alta. Y no solo eso, sino que también encuentro muy difícil concentrarme o encontrar motivación cuando estoy rodeado de canciones como "Pepas" de Farruko.

Y esto me lleva a preguntarme: ¿Quién decide qué tipo de música debe sonar en los gimnasios? ¿Por qué se supone que debemos encontrar inspiración o estímulo en estas canciones? ¿Por qué no se nos permite disfrutar del silencio o de la música que realmente nos gusta mientras hacemos ejercicio?

Creo que es hora de que reconsideremos la forma en que abordamos el ejercicio físico. Tal vez deberíamos seguir el ejemplo de Lenny Kravitz y llevar nuestras rutinas al aire libre, donde podemos disfrutar del sonido de los pájaros o el viento en lugar del estruendo constante de la música pop.

Y tal vez, solo tal vez, esto podría hacer que nuestras sesiones de ejercicio sean más agradables y menos estresantes. Después de todo, mantenerse en forma no debería ser una tarea sino un placer.