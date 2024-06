Pretto y sus "amigos luminosos" del Uritorco

Fernando Genesir

En una reciente entrevista en el programa "De la cancha al living" que se emite por Showsport, el viceintendente Javier Pretto hizo una revelación sorprendente: no sólo cree en los extraterrestres, sino que dice haberlos visto y ser amigo de ellos. Este hecho me ha dejado perplejo y con varias preguntas rondando mi cabeza.

Pretto compartió su experiencia detallada con estos seres alienígenas durante su tiempo como intendente de La Carlota. Según cuenta, fue visitado por un monje tibetano, quien le pidió visitar Capilla del Monte para ver a estos "seres especiales". Pretto accedió y lo que siguió fue una experiencia inolvidable e increíblemente detallada.

Según relató, después de cruzar un alambrado y caminar unos metros hasta una gran piedra, vieron aparecer cinco luces óvalo blancas desde las montañas. Estas luces se acercaron a ellos, suspendidas en el aire. Lo describió como si fueran dos adultos con tres hijos más pequeños. Durante unos 10 o 15 minutos estuvieron ahí, siendo "monitoreados".

Esta historia me sorprendió por varios motivos. Primero está la cuestión sobre la existencia de vida extraterrestre en sí misma. ¿Por qué creer que estamos solos? Con tantos planetas y galaxias ¿por qué no podría haber otros seres inteligentes? Pero además me pregunto: ¿Por qué siempre Capilla del Monte? Este lugar es reconocido por tener una energía muy particular y parece ser uno de los lugares preferidos por los extraterrestres.

El relato de Pretto no es el único. Hay muchos otros, incluso en el Senado norteamericano, donde senadores han pedido informes a la NASA y uno incluso asegura haber sido abducido por extraterrestres. Pero lo que me sorprendió de este caso en particular fue el nivel de detalle en su relato y lo abiertamente que lo compartió.

En última instancia, creo que se trata de respetar las experiencias y creencias de los demás. Hay personas que aseguran haber tenido encuentros cercanos con alienígenas y aunque puede ser difícil para algunos creerlo, debemos respetar sus vivencias. Aunque también me pregunto ¿por qué nosotros no vamos a visitar otros planetas? ¿Son estos seres superiores a nosotros?

Estas preguntas pueden no tener una respuesta clara, pero lo cierto es que la historia del viceintendente Javier Pretto nos invita a reflexionar sobre la existencia de vida más allá de nuestro planeta y nos recuerda que siempre hay algo nuevo e inesperado esperándonos en cada rincón del universo.