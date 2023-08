Personas que aligeran la pesadumbre de vivir

Fernando Genesir

- Como estamos permanentemente hablando en este y en otros espacios de la radio, de los hechos de inseguridad, de los problemas que genera la inflación, con una crisis que parece interminable y como es tan dura la realidad que estamos viviendo en la Argentina, pensé en traer al desayuno de hoy algo que no tiene nada que ver con los padecimientos nuestros de cada día y quizás sí con otras cuestiones de la vida.

-Anoche fui a ver la obra “Señora de rojo sobre fondo gris”, interpretada por el gran actor español José Sacristán, un viejo conocido nuestro que a los ochenta y cinco años sigue haciendo teatro. Pasó por Córdoba como parte de una gira por Sudamérica.

- Una obra realmente conmovedora por la interpretación de José Sacristán en este unipersonal y por la historia que pone en escena en su regreso a la Argentina. Después de once años, ofrece una obra, un unipersonal que reflexiona sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte.

- La obra es una adaptación de la novela homónima escrita por Miguel Delibes, su amigo, y cuenta el amor y el dolor de un artista plástico desde que su mujer es diagnosticada con una enfermedad terminal hasta el momento del fin. Bueno, Sacristán interpreta a ese pintor que entra en una crisis creativa tras la repentina muerte de su esposa.

- Y todo eso ocurre en el marco de la España de la época de Franco. No hace falta ser un crítico de teatro para decir lo que la obra transmite, aunque esto es personal. Como dije, conmueve por la historia y por la gran actuación del protagonista a lo largo de ochenta minutos sobre un escenario donde está él solo.

-Como escribió Pedro Fernández Mou nada hay en el escenario más que la figura de Sacristán que evoca, revive, actualiza la historia de su amigo Miguel Delibes, rindiéndole tributo a quien fue el amor de su vida y que partió para siempre .En varios reportajes que dio en la Argentina Cristián habla de un libro maravilloso o de una historia bellísima. Y lo es. Y aquí viene el mensaje de la obra y también el que quisiera dejar en este desayuno. Sacristán le dice a Infobae que a la hora de hacer la adaptación intentaron rescatar por un lado, el dolor de la muerte. Pero, por otro lado, esta cosa esperanzadora de la memoria del amor.

-Y me interesó ¿qué es la memoria del amor? Bueno, que mientras somos amados y recordados no desaparecemos. No desaparecemos del todo, no morimos del todo. La muerte de la mujer lo destroza al pintor, pero el simple hecho de recordarla todos los días, como le recordaba el pintor, era una forma de volver a verla. O sea, es una tragedia, pero también es una forma de mantener vivo el amor.

- Y pensé que ya que estamos tan rodeados de problemas y que el día a día casi no nos deja margen para darnos cuenta de que estamos vivos a pesar de todo, deberíamos encontrar la manera de hacer foco también sobre nuestras vidas, sobre la gente que nos rodea, que nos quiere y a la que queremos y que con su sola presencia aligera la pesadumbre de vivir.