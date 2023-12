Ni los perros se salvan

Fernando Genesir

-No puedo creer la imagen que vi de algo que pasó en barrio Ayacucho de la ciudad de Córdoba. Capaz que haya gente que me diga que esto también pasa en otros lugares del país. Dos personas detuvieron el auto para robarse un perro. Un perro que había salido de la casa. Eso pasó el domingo a la tarde.

-Una familia se descuidó, como suele ocurrir habitualmente. En este caso, un ejemplar de bulldog francés salió de la casa de sus dueños y caminó sobre la vereda y de repente se ve en la imagen que reproduce la gente de Canal 12 . Ahí lo vi. -De repente se ve que un auto Volkswagen Bora que detiene su marcha. Se baja el que está en el asiento del acompañante, lo llama el perro, como si lo conociera.

-El perro cruza la calle, el hombre lo levanta, le hace upa al perro. Lo tiene ahí un rato, unos diez quince segundos después da vuelta, se vuelve a subir al asiento del acompañante y el auto sale tranquilo, sin apuro.

-Yo no puedo creer creer que esa gente tan desalmada en realidad me parece mal el robo y más aún el robo de un perro, en este caso un bulldog francés. También me decían que yo vivo en un termo porque no tengo idea de los precios, de lo que sale ese ejemplar.

- Esa mascota vale trescientos mil pesos. Se lo puede revender en trescientos cincuenta. Lo utilizan también para la recría. Mucha gente me decía que le habían robado también a ellos el perro. Giselle me decía que ayer le habían robado la perrita salchicha y que no saben el daño que le hacen, que tiene una nena que llora a cada rato por la perra.

-No sé si a ustedes también les pasa lo mismo . Es preocupante cuando desvalijan un camión dado vuelta o se apoderan de los billetes que se le volaron a un hombre que salía del banco.Y a otro le acababan de reventar los vidrios, de robar toda la plata a punta de pistola. Todo parece increíble pero con el tiempo nos vamos acostumbrando.