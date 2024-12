Naranjitas: un problema que no tiene fin

Fernando Genesir

Este sábado, Córdoba se convirtió nuevamente en el escenario de un episodio que involucró a los naranjitas, esos cuidadores de autos que, en muchas ocasiones, generan más preguntas que respuestas. En Nueva Córdoba, se desató una pelea entre ellos que culminó con tres naranjitas detenidos. Las imágenes de uno de ellos destruyendo a patadas la moto de otro llegaron a los canales de televisión de Buenos Aires, reflejando una realidad que parece repetirse. Este tipo de incidentes no solo afecta a quienes están involucrados, sino que también impacta en la percepción que la sociedad tiene sobre ellos.

La situación se vuelve más compleja cuando consideramos que, a menudo, el conflicto surge no solo entre ellos, sino también con automovilistas que reaccionan ante intentos de cobro en un sistema de estacionamiento que parece descontrolado. Este fenómeno, que se ha convertido en un clásico en Córdoba, plantea una serie de interrogantes sobre la regulación de esta actividad. ¿Cómo se puede gestionar un servicio que, en teoría, debería ser útil pero que se ha transformado en un foco de tensión?

La periodista Brenda Caretto, en un ejercicio de empatía, se puso en la piel de un naranjita en Mar del Plata. A través de su experiencia junto a Juan, un naranjita que lleva 10 años en este trabajo, se revelaron detalles sobre su día a día. Juan cobra 5 mil pesos por lavar cada auto, y en un buen día puede llegar a lavar hasta 20 vehículos, lo que le permitiría ganar hasta 100 mil pesos en una jornada intensa.

Además, Juan no tiene una tarifa fija y depende en gran medida de las propinas, que oscilan entre 100 y 300 pesos. En Mar del Plata, Caretto observa que un naranjita puede llegar a ganar un millón y medio de pesos al mes, trabajando de lunes a sábado, lo que incluye el cuidado y el lavado de autos. Sin embargo, esto nos lleva a reflexionar sobre la percepción social de su labor y la discriminación que sufren por ejercer un trabajo que muchos miran con desconfianza. ¿Por qué se considera a estos trabajadores como un problema en lugar de reconocer su necesidad y esfuerzo?

Caretto plantea dos preguntas fundamentales: ¿es justo criminalizar la necesidad? y ¿no deberíamos buscar caminos que integren, regulen y ofrezcan segundas oportunidades? En mi opinión, la primera pregunta merece un claro no; no es justo criminalizar la necesidad. En cuanto a la segunda, sí, es urgente buscar formas de integrar y regular esta actividad, que en Córdoba aún se encuentra en un estado de desorden. La falta de regulación en Córdoba es evidente y se traduce en un escenario caótico que no beneficia a nadie.

Si bien en otras provincias como Mendoza no se observa este fenómeno, aquí persiste un descontrol que genera desconfianza en la población. La solución no parece sencilla, pero es evidente que el desorden no es sostenible. La propuesta de crear cooperativas de naranjitas, con tarifas y nombres registrados, podría ser un camino hacia la regulación. Esto no solo ofrecería un marco de seguridad para los automovilistas, sino que también dignificaría la labor de quienes se dedican a esta actividad.

Aún queda la pregunta de por qué no se logra ordenar el estacionamiento de naranjitas en Córdoba. Es un tema que sigue sin respuesta y que necesita ser abordado. La policía, por su parte, sugiere llamar al 911 ante cualquier problema, lo que no parece ser una solución viable. En definitiva, el panorama es complejo y requiere un análisis profundo y una acción decidida para encontrar una salida que beneficie a todos.