Inseguridad vial: ¿No vamos a hacer nada?

Fernando Genesir

-Hubo mucho movimiento turístico durante el fin de semana. Mucha gente circulando las rutas y, lamentablemente, con un alto número de muertos en accidentes de tránsito, quince en total.

-Impresionante la cantidad. Todas son muertes que podrían haberse evitado. Toda gente que hoy debería estar con vida. Sí, y por eso duele. Duele y me pregunto ¿no vamos a hacer nada?. ¿No deberíamos hacer un click en serio para que esta realidad no se repita, para cambiar, para bajar la estadística?.

- A mí no me alcanza con que siempre recurramos a la estadística y digamos, por ejemplo, como voy a decir yo ahora , que en Argentina cada año mueren cerca de cuatro mil personas en accidentes de tránsito. Cuatro mil personas. Es cierto que hay muchas provincias que están bajando la cantidad de siniestros, pero sigue siendo la principal causa de muerte violenta en el país, superior incluso a los hechos de inseguridad.

-O sea, en Argentina estamos muy preocupados por la inseguridad y con razón, porque hay choreo por todas partes Asesinato, arrebato, moto choros ,asalto domiciliario de todo, ya sabemos y la inseguridad vial, porque es como si en la ruta todos los meses se cayera un avión con trescientos pasajeros.

- Este fin de semana pudimos ver cómo nos matamos en la ruta y en las calles de las ciudades .Gente que cruza en doble línea amarilla, gente apurada todo el tiempo. Estamos apurados todos los días. Gente que cruza en rojo todo el tiempo, gente que va a más de cuarenta kilómetros en la calle, más de sesenta en las avenidas .

-¿Alguien ve en serio que en Córdoba, por ejemplo, se respete la prioridad al peatón? Si lo ves, sacale una foto. Eso sí. En Chile sí. Y cuando manejamos en Chile, cuando vamos caminando por Chile, qué bárbaro.

-El principal factor de los accidentes de tránsito es la velocidad. Otra pregunta que hago. No quiero molestar a nadie. ¿Hay en serio controles de velocidad en la ciudad o en las rutas?

-No quiero molestar porque yo defiendo la caminera.. Me parece bárbaro. Corro todos los días por la Circunvalación. Es más, a veces me vuelvo por la otra mitad. Como mucho, hay dos controles, pero no es solamente en la Circunvalación y no es solamente la caminera, pero aparte no va a alcanzar ni la caminera, ni los móviles,