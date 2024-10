Foodies: la imagen no lo es todo

Fernando Genesir

Horacio Convertini, con su estilo directo y crítico, expresa su molestia hacia los foodies, esos entusiastas de la gastronomía que parecen tener la respuesta a todas nuestras dudas culinarias. ¿Dónde comer las mejores milanesas? ¿Las mejores rabas? ¿Las mejores medialunas? En Córdoba, la lista se extiende a los criollitos y las pizzas, y los foodies se lanzan a la pileta sin dudarlo.

Convertini desafía a estos aficionados a la comida, apostando que no han probado todas las opciones disponibles en la ciudad. Explica que, al menos, deberían recordar que sobre gustos no hay nada escrito. Recientemente, se deja llevar por una recomendación de las mejores empanadas fritas de su barrio, solo para descubrir que pagó un dineral y esperó una hora por un plato que no cumplió con sus expectativas. Las empanadas resultan ser un fiasco total.

La crítica no se detiene ahí. Horacio menciona a una influencer en redes sociales que vive de sugerencias gastronómicas, a quien responsabiliza de varias decepciones culinarias. Cuando la elección de un restaurante se convierte en un fiasco, el reproche es inmediato. En este contexto, recuerda tiempos pasados, cuando salir a comer era más sencillo y menos pretencioso, y la elección se basaba en el consejo de un conocido.

Hoy, la búsqueda de un lugar para comer se complica. Convertini describe un proceso que se asemeja a una interna presidencial, donde se analizan las opiniones de los foodies y los comentarios en internet. En este panorama, muchos optan por quedarse en casa y recalentar lo que sobró. En su manifiesto anti-foodie, pide volver a confiar en el paladar del cuñado o de la vecina, y aboga por el bodegón, un lugar que, aunque no sea excepcional, tampoco cobra fortunas por promesas vacías.

Convertini se pregunta si otros también han experimentado la frustración de seguir recomendaciones y terminar decepcionados. En esta era dominada por las imágenes, muchos lugares venden su comida a través de una presentación atractiva, pero el sabor puede ser completamente diferente. La imagen, en este sentido, se convierte en un gran diferencial que puede engañar.

La elección de referentes se vuelve complicada, ya que todos parecen tener algo que recomendar. Horacio comparte que, a pesar de todo, disfruta de un simple huevo duro, y menciona los ravioles de Helena, que le encantaron. Esta recomendación, sin embargo, llegó a través del boca a boca, un método que parece más confiable que las tendencias actuales.

Así, Convertini concluye que confiar en el vecino puede ser la mejor opción. Al final, sobre gustos no hay nada escrito, pero es fundamental recordar que las experiencias culinarias deben ser auténticas y no solo una imagen en redes sociales.