El colmo de los absurdos

Fernando Genesir

Andrew Malkinson, 17 años en prisión por una violación que no cometió.





-Hoy quisiera compartir con todos ustedes una historia que realmente me conmovió ayer cuando la leí en el diario La Vanguardia de Barcelona. Es la historia de un hombre inglés de cincuenta y siete años, condenado a cadena perpetua por una violación que nunca cometió. Resultó que era inocente.

-Sin embargo, se pasó diecisiete años en la cárcel acusado de la violación a una madre treintañera que fue encontrada medio muerta en la cuneta de una autopista cerca de Manchester. Cuenta el corresponsal del diario en Londres que este sujeto, Andrew Malkin carecía de antecedentes penales. Era pacifista. Todo el mundo lo describía como un tipo inofensivo y bueno.

-Sin embargo, el hombre , que trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial de la zona, fue citado a una rueda de reconocimiento a la que él fue tranquilo porque toda la descripción que se hacía de las características que se daban del autor de la violación en nada coincidían con su figura.

- Confiado en su inocencia, se sometió a una rueda de reconocimiento. La víctima lo señaló con el dedo, lo eligió, no tenía una coartada y la policía tenía a dos testigos que también dijeron que lo habían visto al acusado. Finalmente, por mayoría, el tribunal lo condenó a cadena perpetua.

-Fue en febrero del año dos mil cuatro. Todo lo que pudo hacer fue gritar al tribunal que él era inocente. Si Malkin hubiera admitido la violación, podría haberse incorporado a un programa de rehabilitación y esto hubiese significado salir en libertad a los seis o siete años.

-Pero él se negó. Le están pidiendo a un hombre inocente que haga una confesión falsa, una confesión falsa con el pretexto de una terapia de una salida en libertad. Esa negativa a admitir un delito que no cometió lo llevó a pasar diecisiete años en la cárcel hasta que finalmente fue puesto en libertad en diciembre del dos mil veinte. -Su lucha siguió porque él quería demostrar que era inocente. No solamente quería estar en libertad, razón por la cual, a través de una prueba de ADN que se realizó, logró demostrar su inocencia. Logró demostrar que él no había sido el autor de esa violación. Parece de película. Es una historia de terror.. Ocurrió en Manchester, en el Reino Unido.

- Resultó que el ADN que se encontró en la camiseta de la víctima era el ADN de otro hombre y ahora el Reino Unido debería indemnizar al que encarceó. La indemnización máxima prevista por el Reino Unido a quien pasa más de diez años en la cárcel es de un millón cien mil euros. Pero resulta que el Estado inglés se quiere ahorrar parte de la indemnización con el pretexto de haberle dado alojamiento y comida durante diecisiete años. Realmente una historia increíble, conmovedora y que termina siendo el colmo de los absurdos.