Educación Sexual Integral: la oportunidad de aprender sin tabúes ni temores

Fernando Genesir

En el ámbito educativo, ha causado mucha repercusión un video de una clase de Educación Sexual Integral en un colegio de Jesús María. En este video, se enseñaba a colocar un preservativo con la boca. Se ha viralizado en las redes y varios papás y mamás se han mostrado indignados con la situación. El video dura solo unos pocos segundos y parece que un alumno o una alumna lo filmó, compartiéndolo a través de Instagram.

El colegio habría decidido sancionar a la alumna que filmó, argumentando que no se puede grabar una clase. Hoy también hay una reunión prevista en esa institución. Es importante aclarar que no hay una objeción a la Educación Sexual Integral. Desde el año 2006, la provincia de Córdoba tiene garantizada por ley la enseñanza de esta materia, para que todos los chicos y chicas tengan acceso a información que les permita desarrollar una sexualidad saludable.

Lo que se pone en cuestión no es el contenido de la educación sexual integral, sino el método de enseñanza. Me parece que la profesora pudo haberse excedido, y que el mismo contenido podría enseñarse de otra manera. Personalmente, no me escandaliza, pero entiendo que muchos padres y madres no acepten lo que hizo la docente, y es comprensible. Sin embargo, no me quedaría solo en este debate puntual sobre un incidente en una escuela de Córdoba.

En cambio, me quedaría con la posibilidad que tenemos hoy, a diferencia de lo que pasaba antes. La posibilidad de aprender sobre estos temas y de conversarlo, tanto entre adultos como entre chicos, profesores y alumnos. Hablar es fundamental, sin tabúes ni temores, porque lo mejor que nos puede pasar es saber sobre educación sexual. Hoy los chicos y chicas tienen esa oportunidad, la oportunidad de aprender.

Coincido en que esto generará mucha repercusión. Valoro lo que tenemos hoy en las aulas y entiendo que lo que vemos es solo un extracto de una clase que posiblemente duró mucho más tiempo. Nos estamos quedando con solo unos segundos de un video. Es crucial enseñarles a los chicos que, aunque tienen acceso a contenido sexual a través de sus teléfonos, eso no refleja la realidad de la intimidad con otra persona.

Es importante reconocer que son solo unos pocos segundos de un video y no sabemos qué más ocurrió en el aula, qué preguntas hicieron los chicos o por qué surgió esa demostración. Los chicos son curiosos y quizás encontraron en la docente alguien con quien contrastar y resolver dudas sobre temas que ya están expuestos en su entorno.