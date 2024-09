Cumpleaños: ¿regalo comprado o dinero?

Fernando Genesir

Traigo un tema que, aunque puede parecer trivial, revela mucho sobre cómo han cambiado nuestras costumbres y dinámicas sociales. La conversación surgió a raíz de un comentario de una compañera de trabajo sobre una nueva modalidad en las fiestas de cumpleaños infantiles: en lugar de que cada niño lleve un regalo, los padres optan por hacer un fondo común que se transfiere a los padres del cumpleañero.

Este método, que puede no ser tan nuevo, ha comenzado a ganar popularidad. La idea es que, en lugar de que el niño reciba varios regalos, a menudo innecesarios o poco deseados, el dinero reunido se utiliza para comprar algo que realmente le guste o necesite. Esto, según quienes lo han implementado, soluciona dos problemas: evita la carga de elegir un regalo y permite a los padres del cumpleañero adquirir algo significativo.

Al escuchar esto, no pude evitar recordar mis propios cumpleaños de niño. En mi época, el regalo era un símbolo, un gesto que representaba el cariño y la atención de un amigo. Sin embargo, reconozco que los tiempos han cambiado. En la actualidad, organizar una fiesta puede convertirse en un desafío financiero, especialmente cuando se trata de celebrar varios cumpleaños en un mes. La opción del fondo común parece ser una respuesta práctica a esta realidad económica.

Lo que me parece interesante es cómo este enfoque iguala las experiencias de los niños. Al establecer un monto accesible para todos, se busca que cada niño reciba un regalo que realmente le agrade, evitando la disparidad que puede surgir cuando algunos padres pueden gastar más que otros. Sin embargo, también me pregunto si esta práctica podría desvirtuar el significado del regalo en sí mismo.

Un compañero mencionó dos excepciones que me llamaron la atención. La primera es que, en algunos casos, el dinero se transfiere directamente al niño, algo que me parece excesivo. Aunque entiendo que en la adolescencia esto puede ser más común, en el caso de un niño de 9 años, me parece que se pierde el valor simbólico del regalo. La otra excepción que mencionó, donde la madre podría usar el dinero para otras necesidades, también plantea interrogantes sobre la intención detrás del gesto.

En definitiva, este nuevo enfoque en las fiestas de cumpleaños refleja una adaptación a los tiempos modernos y a las realidades económicas que enfrentamos. Si bien puede facilitar las cosas para muchas familias, también es fundamental considerar el valor emocional que los regalos han representado a lo largo de los años. ¿Estamos dispuestos a sacrificar eso en nombre de la conveniencia? Esa es una pregunta que queda abierta para el debate.