Cuarto día en el Camino de Santiago

Fernando Genesir

- Estamos en Melide, a mitad de nuestra travesía del día de hoy, día tres en el Camino de Santiago. El tramo de hoy son veintinueve kilómetros. Salimos muy tempranito para llegar a Melide y estamos saliendo rumbo a Arzúa.

- Es aquí donde el camino francés recibe a los peregrinos de la ruta más antigua, el Camino Primitivo. Es aquí donde la monumentalidad del casco histórico de esta ciudad es hoy testimonio del esplendor de las peregrinaciones. Su origen quizá sea romano. Su ciudad es un encanto. Su gente, una maravilla.

- Fue repoblada en el siglo trece por el rey Alfonso IX. Y nosotros, que lo estamos disfrutando a pleno. Hay muchas preguntas que nos hacen nuestros queridos oyentes, a través de las redes. También a través de la radio

- Quieren saber si hacer el camino es difícil, si hay que tener una preparación especial. Cualquier persona lo puede hacer. Tal vez convenga primero una consulta con el médico, pero solo eso.

- Me voy acordando de nuestra Córdoba y de nuestro Camino de Brochero y de los lugares y los pueblos que recorremos. Pequeñas poblaciones que te vas encontrando.

- Va caminando y al lado ves los terneros, la vaca, se asoman y la gente los alimenta. Después aparece una posta, un bar. Se me ocurre que aquí también se instalarán en el Camino de Brechero y también habrá albergues, con toda la dinámica económica que esto genera.

- No paro de pensar en lo que sería caminar desde el Cóndor a Cura Brochero porque además el camino no va al lado de la ruta. Está todo marcado, todo señalizado, todo preparado. No hay forma que te pierdas, que es otra de las preguntas que nos hacían.

- En los bares a la vera del camino te piden buen café. Tiene que haber unas cuantas bananas o una buena tortilla. De hecho, un par de chocolates, frutos secos y ya está. Y agua. Es lo que el peregrino, el caminante busca.