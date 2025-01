Controversia por la sanción a chofer de moto de Uber

Fernando Genesir

Hoy quiero abordar un tema que genera controversia en Buenos Aires: la sanción a un chofer de una aplicación de transporte que fue multado y le quitaron la moto porque su pasajera dio positivo en un control de alcoholemia. Este incidente, que ocurrió en el barrio de Palermo, involucra a un joven de 19 años y ha captado la atención de funcionarios del gobierno de Javier Milei.

La situación es compleja. La pasajera, al haber consumido alcohol, hizo lo correcto al no manejar y optar por un servicio de Uber Moto. Sin embargo, la ley prohíbe que una persona alcoholizada suba a una moto, ya que esto puede poner en riesgo al conductor. El chofer, en su defensa, argumenta que no conoce a la pasajera y que no tiene forma de comprobar si ella había bebido. Su responsabilidad, según él, es no consumir alcohol, pero no puede hacerse cargo de cada usuario que sube a su moto.

El joven sancionado también se muestra comprensivo con la lógica de la ley, que prohíbe llevar a alguien alcoholizado. Sin embargo, plantea un interrogante válido: ¿cómo puede un conductor saber si su pasajero ha consumido alcohol? La normativa actual deja al chofer en una situación complicada, enfrentando una violación de la ley que no necesariamente cometió.

La pasajera, por su parte, expresa su desconocimiento de la ley, lo cual no es excusa, ya que todos tienen la obligación de conocer las normativas. La cuestión radica en cómo controla el conductor si el pasajero ha consumido alcohol. Es evidente que no hay un mecanismo práctico para ello, y esta situación resalta la necesidad de un debate sobre la normativa vigente.

La ley, que prohíbe llevar a alguien alcoholizado, es lógica y necesaria. No obstante, la pregunta que queda en el aire es: ¿a quién se debe sancionar? En este caso, la multa recayó sobre el chofer de la moto, pero sería razonable considerar que la responsabilidad también debería recaer sobre el acompañante, especialmente si este es consciente de su estado.

En este sentido, se podría evaluar la posibilidad de modificar el código de tránsito para que las sanciones sean más equitativas. Tal vez sería adecuado que la multa se imponga al pasajero que pone en riesgo al conductor, en lugar de penalizar al chofer que, en muchos casos, no tiene forma de verificar el estado de sus pasajeros.