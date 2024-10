Calzado para perros: ¿sí o no?

Fernando Genesir

Traigo un tema que, aunque no figura en la agenda de los diarios, despierta la curiosidad: las Crocs para perros. La idea de que un calzado tan particular, que muchos consideran un símbolo de comodidad y despreocupación, ahora se extienda a nuestras mascotas resulta, cuando menos, sorprendente.

Personalmente, no soy un usuario de Crocs. Sin embargo, la noticia de que la empresa ha lanzado sandalias para perros me hace reflexionar sobre la relación que tenemos con nuestras mascotas. En un mundo donde cada vez hay más mascotas y menos hijos, la humanización de los animales se convierte en un fenómeno interesante. ¿Hasta qué punto es saludable esta tendencia?

Me llama la atención cómo, en algunos hogares, las mascotas son tratadas como miembros de la familia. Ya hemos discutido en el programa que muchos dueños optan por alimentar a sus perros con helados para humanos, algo que, desde mi perspectiva, no parece adecuado. La idea de que los perros lleven Crocs también plantea preguntas sobre su bienestar. Históricamente, los perros han estado acostumbrados a andar descalzos, y no estoy seguro de que un calzado sea realmente necesario para ellos.

Algunos oyentes sugieren que las Crocs podrían ser útiles para evitar que los perros se ensucien al entrar a casa. Sin embargo, me pregunto si esta solución realmente responde a una necesidad del perro o si es más bien un capricho del dueño. Es un dilema que muchos enfrentan hoy en día: ¿estamos creando necesidades donde no las había?

El mercado siempre encuentra formas de generar nuevas demandas, y a veces, estas no tienen en cuenta el bienestar animal. La institucionalización de las Crocs como el calzado del momento es un claro ejemplo de cómo se puede imponer una moda. ¿Realmente necesitamos que nuestros perros se sumen a esta tendencia?

En medio de esta discusión, es importante recordar que cada dueño tiene su perspectiva y su forma de cuidar a sus mascotas. Algunos optan por seguros de salud y otros por calzado. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es realmente beneficioso para nuestros perros usar Crocs? La respuesta puede variar, pero es un tema que merece ser debatido.

Para terminar, aunque respeto las decisiones de quienes eligen ponerle Crocs a sus perros, a mí me resulta difícil de comprender. Quizás deberíamos consultar a un veterinario sobre la conveniencia de esta moda. Al final del día, la pregunta más relevante es: ¿para qué? ¿Para satisfacer una necesidad real o para seguir una tendencia? Sin duda, un tema que da mucho para pensar.