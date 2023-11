Cada vez más

Fernando Genesir

Me llamó la atención un dato que leí en Clarín con la firma de la corresponsal en Madrid. No sé qué les parece a ustedes, a los oyentes. Todo el mundo sabe que todos los días se van argentinos del país buscando un futuro mejor, cansados de la inflación, de la inseguridad, de esperar un país que nunca llega.

El dato, de todas maneras, es impactante. Creció un 83% en un año la cantidad de argentinos que se fueron a España, dato que surge de comparar cifras del primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado.

En distintas ciudades y pueblos de España hay argentinos y no se trata solamente de una percepción subjetiva. No; es un dato de la realidad y contempla, repito, a los argentinos que tienen permiso de residencia y a los que llegaron con doble ciudadanía, pero no incluye a los cientos de ciudadanos argentinos con pasaporte de nuestro país que aterrizaron en España como turistas y que no se fueron nunca más.

O sea, habría que incluir también a esos que no están en el dato que da el Instituto Estadístico español. Primer semestre del 2022, 9.483 argentinos se mudaron a España. Primer semestre del 2023 prácticamente lo duplicó: 17.400.

Por supuesto, a los motivos los conocemos todos porque se van argentinos a España, a Italia y a otros lugares del mundo. Esto no es nuevo, ya sabemos, pero hay un montón de ejemplos de gente que se puso una casa de empanadas, una casa que ofrece desayuno y alfajores de maizena, una casa que ofrece carnes argentinas. En definitiva, los argentinos que se la rebuscan en busca de un futuro mejor.

Gente que decidió alquilar su casa en la Argentina, irse a probar suerte. Una de las ciudades españolas que más argentinos recibió es Valencia. Está considerada en una encuesta internacional como la mejor del mundo en calidad de vida, pero no solamente Valencia. También Cádiz, Barcelona, Madrid y así poder seguir la lista.