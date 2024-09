Ni Semana Santa ni V corta en un país complejo

Guillermo López

"La mala noticia para la economía argentina es que no habrá V corta; la buena, que no hay derrumbe". La frase la pronunció el economista Esteban Domecq quien disertó para inversores cordobeses dos veces en una semana y explicó los avances, desafíos y riesgos del programa económico libertario.

Recordó que el presidente Milei asumió con desequilibrios múltiples -alto riesgo de espiralización de precios, falta de acceso a mercados de crédito, 12 años de estanflación-, pero que su plan muestra hoy lo difícil que es limar la inflación sin el “factor licuación”.

Precisamente esta semana el Indec publicó el Indice de Precios al Consumidor de agosto (4,2%) y los primeros 15 días de septiembre muestran que no descenderá demasiado. La consultora Equilibra la estima en 3,7%, con un dato: Alimentos crece por encima de estacionales y regulados.

¿Seguirá el ministro Luis Caputo insistiendo en la convergencia a las microdevaluaciones?

Conocidos los datos del IPC de agosto, el economista Diego Dequino, posteó en la red X “Una de dos: ¿Aleja la convergencia con el crawling peg del 2% del dólar oficial, o aumenta las intervenciones del Banco Central para bajar más y más rápido el dólar CCL? Porque la tercera opción NO la digo, por las dudas alguien se enoje”.

/Inicio Código Embebido/

Epa! Duro de roer el hueso de la inflación.

Una de dos: ¿Aleja la convergencia con el crowding peg del 2% del dólar oficial, o aumenta las intervenciones del BCRA para bajar más y más rápido el dolar CCL?

Porque la tercera opción NO la digo, por las dudas alguien se enoje. https://t.co/wMNBQQyIHd — Diego Dequino (@implacableecon1) September 11, 2024

/Fin Código Embebido/

La “tercera posición” sobre la que ironiza el especialista es una devaluación que le de robustez a las Reservas del Banco Central. El mercado sigue dudando respecto al nivel de vencimientos de la deuda en dólares (19.000 millones de dólares en 2025), lo que se evidencia en el Riesgo País anclado en 1.400 puntos básicos.

En su exposición ante empresarios cordobeses -un grupo convocado por S&C Inversiones y otro invitado por la empresa Locativa-, Domecq recibió casi siempre la misma pregunta: ¿La paridad cambiaria es sostenible?

Si la cuenta corriente será más deficitaria -un tipo de cambio atrasado promueve importaciones y demora exportaciones- el salvador es la cuenta financiera, razonó el director de Invecq, “pero para eso los planetas se tienen que alinear -dijo Domecq-: RIGI, Blanqueo, Repos y el salvador de última instancia: el FMI”, concluyó.

Los plazos para esa orbitación virtuosa pueden ser muy largos y los focus groups de las encuestadoras muestran que las demandas económicas, incluso de los votantes de Milei, tienen cada vez mayor insistencia.

“La inflación da batalla por la indexación, las paritarias, algo que queda de precios regulados; la inflación de corto plazo es un fenómeno más complejo que el fiscal y el monetario. Se va a resolver la inflación pero de una manera no tan lineal como cree el gobierno”, dijo Domecq quien no dudó en sostener que “hay margen para un escenario de recalibración” cambiaria.

“Se entiende la necesidad política y económica de evitar una recalibración, la pregunta es si podrá evitarse o no. Creo que es mejor hacerlo lo antes posible”, redondeó. Aunque sostuvo que si se decide no hacerlo no significa una depresión sino una extensión de un proceso que viene siendo lento y heterogéneo.

A eso lo sintetiza un dato que aportó el vicepresidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, Lucas Bergó, en una presentación para periodistas económicos. “Más allá de la caída de la actividad económica no hay una reducción en la vacancia de locales comerciales, que es del 2%, y de hecho hay barrios con “vacancia cero” y otros donde hay lista de espera de comerciantes para abrir locales, como Valle Escondido, Docta o Manantiales”.

Del otro lado, los sectores que traccionan el empleo --industria y construcción- siguen 20% abajo de hace un año.

Milei no fue “Semana Santa” como pronosticó desde la playa en un tórrido enero “Pepe” Albistur ni tampoco el hacedor de un rebote económico que llegaría en julio, como sostenían por entonces los salieris de “uno de los dos políticos más influyentes del mundo”. Todo es mucho más complejo en un país extravagante.