¿Humor cordobés o pobreza cultural?

Miguel Clariá

Los oyentes siempre sorprenden, siempre avivan, siempre despiertan. Esta mañana, la conversación giró en torno a la reciente promoción que realiza la Agencia Córdoba Turismo para la temporada turística. La propuesta, que intenta ser cómica, se centra en un nombre que ha generado controversia: el Centro Uritorquense del Lenguaje e Interpretación Amistosa y Optimista. La sigla (C.U.L.I.A.O.), que se forma con esas letras, resulta ser una grosería común en Córdoba, ya naturalizada en nuestra vida cotidiana.

Es realmente sorprendente que esta grosería se convierta en el slogan de promoción de la Córdoba Turística. Fernando Genésir, quien estuvo en La Popu, lo menciona con asombro. Esto me lleva a preguntarme, si uno tiene que promocionar algo tan personal como su familia o su club, ¿elegiría una grosería para hacerlo? ¿O es que Córdoba no tiene otra alternativa? La respuesta es clara: sí, tiene muchas alternativas.

En un ágape de fin de año, se presentó esta campaña para promocionar Córdoba en todo el país. La palabra que utilizan, aunque no necesariamente nos identifica, forma parte de nuestro léxico. La C de centro, la U de uritorquense, la L de lenguaje, la I de integración, la A de amistosa y la O de optimista se combinan para formar esa palabra que tanto usamos los cordobeses. Además, un colectivo de doble piso recorre el país con la figura de un extraterrestre y la palabra que tanto empleamos.

La campaña se presenta como una forma de "cordobizarte para salvar el mundo". En TikTok, la publicidad ya alcanza un millón y medio de visualizaciones. Surge la pregunta: ¿esto es bueno o malo para promocionar Córdoba? A pesar de la cantidad de contactos, la efectividad de la promoción depende de que los turistas realmente vengan a Córdoba.

La publicidad dice: "Ya no es un secreto, están llegando. Solo hay una forma pacífica de evitar la invasión. La buena onda cordobesa. Por eso creamos Culi...: Centro Uritorquense de Lenguaje e Integración Amistosa y Optimista. Un micro que va a pasar por tu ciudad y te va a entrenar con todo el cordobesismo que necesitas para cualquier contacto, incluso de tercer tipo. Acércate y hagamos que use la nave, pero para ir a comprar hielo. Cordobizate para salvar el mundo".

Esto plantea un par de cuestiones. Primero, si tiene un millón de reacciones, ¿es bueno para promocionar Córdoba? No sé si es solo una cuestión de cantidad. Segundo, no hay que tenerle miedo a las malas palabras, como nos enseñó Fontanarrosa. Sin embargo, aunque esta palabra sea naturalizada en Córdoba, apelar a la grosería refleja una pobreza de léxico. Usar palabrotas puede ser una salida fácil que evita el uso de adjetivos más elaborados.

Si la Agencia Córdoba Turismo considera que esta propuesta transporta la esencia cultural de Córdoba, es momento de cuestionar esa visión. La Córdoba cultural en la que yo creí haber vivido no se reduce a esto. No obstante, quienes cobran para hacer propaganda oficial de la provincia parecen pensar que este enfoque es el correcto, y los resultados indican que no les ha ido mal, con más de un millón de respuestas. Quizás eso signifique que los cordobeses tienen la obligación de ser graciosos, pero a veces, la gracia puede ser mucho más que una grosería.

