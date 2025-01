Reñaca, la playa chilena donde se pueden disfrutar de medialunas argentinas

Reñaca, una de las playas más populares de Chile, se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de la gastronomía local y la calidez de su gente.

La experiencia culinaria en Reñaca incluye el famoso "completo", un hot dog chileno que incluye crema de palta y tomate. Una opción rica, bonita y barata, ya que el precio de este manjar es de 2.500 pesos argentinos.

Marcelo, un argentino que ha hecho de Reñaca su hogar durante más de 20 años, contó a Cadena 3: "Vivo de las medialunas", ya que dirige una panadería que abre de lunes a lunes. Ofrece medialunas rellenas con crema pastelera, dulce de leche y las clásicas a un precio accesible de 1.500 pesos argentinos.

Marcelo revela que su clientela incluye tanto a chilenos como a argentinos, destacando que "el chileno es el que más consume en el mes de febrero".

Sobre el éxito de sus medialunas, mencionó: "Trato de no cambiarle nada, siempre la misma". Sin embargo, no oculta su añoranza por Argentina: "Me siento y extraño a mi familia y la costumbre de uno".

La historia de Marcelo refleja la experiencia de muchos argentinos que, aunque se adaptan a su nuevo hogar, conservan un profundo vínculo con su país de origen. "Siempre que pasan los argentinos por mi local, es como un mimito", expresó emocionado.

La panadería de Marcelo queda en la avenida Borgoño, donde los visitantes pueden disfrutar de las medialunas y otros productos tradicionales argentinos.

Informe de Mariana Asan